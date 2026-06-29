Almanya MiCA kapsamında en çok lisans veren ülke oldu - Son Dakika
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Almanya MiCA kapsamında en çok lisans veren ülke oldu

Almanya MiCA kapsamında en çok lisans veren ülke oldu
29.06.2026 17:04
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Avrupa Birliği'nin kripto düzenlemesi MiCA kapsamında verilen lisanslarda Almanya başı çekiyor. ESMA verilerine göre blok ve Avrupa Ekonomik Alanı genelinde 244 şirket yetki alırken, uygulamanın ülkeler arasında eşitsiz dağıldığı görülüyor.

MiCA kapsamında blok ve Avrupa Ekonomik Alanı genelinde 244 kripto varlık hizmet sağlayıcısı (CASP), Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin (ESMA) geçici kayıt verilerine göre yetkilendirildi. Almanya, 57 onayla ve toplam lisansların yaklaşık yüzde 23'üyle listenin başında yer alıyor. Düzenleme 1 Temmuz'da tam olarak yürürlüğe giriyor.

Fransa, 26 şirketle ve onayların yaklaşık yüzde 11'iyle Hollanda'nın yanında ikinci büyük merkez olarak öne çıkıyor. Tablo, MiCA'nın tek bir Avrupa kripto pazarı kurmayı amaçlamasına rağmen uygulamanın ulusal düzenleyiciler arasında hâlâ parçalı seyrettiğini gösteriyor.

FRANSA 18-22 HAZİRAN'DA EN ÇOK ONAYI VERDİ

Genel listede Almanya önde olsa da Fransa, son dönemde onayları hızlandırarak son dakika yetkilendirmelerinin en büyük payını aldı. ESMA verilerine göre Fransa, 18-22 Haziran arasında beş CASP onayı vererek bu dönemin en yüksek rakamına ulaştı. Aynı dönemde blok ve Avrupa Ekonomik Alanı genelinde toplam 11 onay verilirken, Fransa'yı iki yetkilendirmeyle Malta izledi. Fransa'nın onayları arasında Bpifrance Investissement, RCUBE Asset Management, Paymium, Leonod ve Meria gibi şirketler bulunuyor.

MiCA onaylarının Almanya, Fransa ve Hollanda'da yoğunlaşması, Avrupa finans sistemindeki genel eğilimi yansıtıyor. 2024 AB verilerine göre Almanya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve İrlanda, bloktaki finansal kuruluşların varlık ve yükümlülüklerinin yaklaşık yüzde 72'sini oluşturuyordu.

BEŞ AB ÜLKESİ HİÇ MİCA LİSANSI VERMEDİ

ESMA geçici kayıt verilerine göre Yunanistan, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Romanya hiç MiCA lisansı vermedi. Yunanistan, Binance'in başvurup sonra geri çekmesiyle öne çıktı. Polonya ise MiCA uygulama yasasındaki gecikmeler ve üç kez yinelenen cumhurbaşkanı vetosunun ardından son tarihe aktif bir lisanslama çerçevesi olmadan girdi.

Buna karşılık İtalya, 26 Haziran itibarıyla ESMA'nın uyumsuz CASP kayıt listesine damga vurdu. 162 girişin 160'ı İtalya'ya aitken, Hollanda ve Slovakya birer girişle MEXC ve LWEX üzerinden listede yer aldı.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Almanya, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Almanya MiCA kapsamında en çok lisans veren ülke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İlknur Aslan İlknur Aslan:
    eskiden böyle şeyler yoktu ama dünya değişiyor işte. almanya'nın kripto konusunda öncü olması mantıklı, onlar her zaman ekonomide disiplinli olmuştur. ab'nin bu düzenlemesi iyi bir adım gibi görünüyor, pazar biraz daha kontrollü hale gelecek. umarım türkiye de bu tür konularda daha aktif hale gelir zamanla. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Almanya MiCA kapsamında en çok lisans veren ülke oldu - Son Dakika
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