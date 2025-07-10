Altcoinlerin çöküşünde Bitcoin hakimiyetini artırıyor - Son Dakika
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Altcoinlerin çöküşünde Bitcoin hakimiyetini artırıyor

Altcoinlerin çöküşünde Bitcoin hakimiyetini artırıyor
10.07.2025 15:29
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Bitcoin geçen ay yüzde 3,7 getiri ile ilk 20 tokendan 15'ini geride bırakırken hakimiyetini yüzde 62'ye çıktı. Altcoinlerin çoğu negatif performans sergilerken Bitcoin Cash yüzde 25 artışla istisna oldu. Kripto hisse senetleri ise token performansını ezdi. Kripto para borsası Coinbase yüzde 38,98, stablecoin ihraççısı Circle yüzde 126,81 arttı.

Kripto para piyasalarında Bitcoin'in üstünlüğü güçlenmeye devam ediyor. Altcoinlerde yaşanan genel düşüşe rağmen Bitcoin istikrarlı performansıyla başı çekerken, yatırımcılar riskli alternatif tokenlar yerine güvenli liman olarak gördükleri Bitcoin'i tercih ediyor. Bu durum beklenen altcoin sezonunun henüz gerçekleşmediğini gösteriyor.

Bitcoin Hakimiyeti Yüzde 62'ye Yükseldi

Bitcoin baskınlığı yüzde 62'ye yükselirken mayıs ayında ulaştığı zirve seviyelerini geri kazandı. Bu gelişme, kripto yatırımcıları arasında kaliteye kaçış davranışının sürdüğünü gösteriyor. Durgun altcoin performansı, sermayenin Bitcoin'de yoğunlaşmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Bitcoin Cash bu genel eğilimde önemli bir istisna olarak ortaya çıktı. Yüzde 25'lik getiri kaydeden Bitcoin Cash, Bitcoin'in mütevazı kazançlarını önemli ölçüde geride bıraktı. Bu üstün performans kısmen eski bir Bitcoin büyük yatırımcısının büyük miktarlarda Bitcoin satıp Bitcoin Cash almak için uyandığına dair temelsiz söylentiler sayesinde gerçekleşti.

Yatırımcı ilgisi doğrudan token sahipliğinden ziyade kripto hisse senedi maruziyetine yöneliyor. Coinbase yüzde 38,98, Robinhood yüzde 30 ve Circle yüzde 126,81 getiri sağlayarak önemli kazançlar elde etti. Doğrudan kripto maruziyeti yerine düzenlenmiş hisse senedi araçlarına olan bu tercih, kurumsal yatırımcıların kripto hisse senetlerini kripto para piyasasına maruz kalmanın daha kabul edilebilir bir yolu olarak gördüğünü gösteriyor.

Güçlü kripto hisse senedi performansı ve devam eden kurumsal hazine duyurularının kombinasyonu altcoinlerin düşük performansını sürdürebilir. Bitcoin odaklı ürünlere olan bu kurumsal tercih devam ederken altcoin anlatıları ana akım dikkatini çekmekte zorlanıyorsa, Bitcoin hakimiyeti yüzde 60'ların yüksek aralığını test etmeye devam edebilir.

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Son Dakika Kripto Para Altcoinlerin çöküşünde Bitcoin hakimiyetini artırıyor - Son Dakika

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