AMB'den stablecoin uyarısı: Dolar hakimiyetini pekiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AMB'den stablecoin uyarısı: Dolar hakimiyetini pekiştiriyor

AMB\'den stablecoin uyarısı: Dolar hakimiyetini pekiştiriyor
01.06.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Merkez Bankası (AMB) yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel, küresel stablecoin piyasasının büyümesinin merkez bankası parası üzerindeki baskıyı artırdığını ve Avrupa'nın bu tehdide dijital euroyla yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Schnabel, Pazartesi günü Seul'de düzenlenen 2026 Kore Merkez Bankası Uluslararası Konferansı'nda yaptığı konuşmada stablecoin'lerin finansal istikrar, para politikası ve uluslararası para düzeni açısından ciddi riskler barındırdığını vurguladı. Küresel stablecoin piyasasının toplam değeri yaklaşık 300 milyar dolara ulaşmış olsa da Schnabel'e göre son dönemde büyüme hızı yavaşladı. Son verilere göre Tether'in USDT'si ve Circle'ın USDC'si sektörün yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor.

DOLAR HEGEMONYASINDAKİ BASKIYI ARTIRIYOR

Schnabel'in dikkat çektiği temel sorun, dolaşımdaki stablecoin'lerin neredeyse tamamının dolar cinsinden olması. Schnabel açıklamasında, "Bugün itibarıyla dolaşımdaki stablecoin'lerin neredeyse tamamı dolar cinsinden. Diğer para birimleri ihmal edilebilir düzeyde kalıyor." dedi. Stablecoin kullanımı yaygınlaştıkça ağ etkileri devreye giriyor ve dolar bağımlılığı yapısal hale geldiğini ifade eden Schnabel, bu durumun "ABD para politikasının uluslararası yayılımını güçlendirebileceği" uyarısında bulundu.

Schnabel, riskleri jeopolitik boyutla sınırlı tutmadı. Stablecoin'lerin varlık kalitesine duyulan güvensizlik veya likidite uyumsuzluğu nedeniyle toplu çekim baskısına maruz kalabileceğini de belirtti. Schnabel konuyla ilgili olarak, "Uygun yanıt yeniliğe direnç göstermek değil, onu istikrarı, parasal kontrolü ve para birimine duyulan güveni koruyan bir çerçeve içinde geliştirmektir." ifadelerini kullandı.

Schnabel, dijital euroyu bu risklere karşı Avrupa'nın somut yanıtı olarak konumlandırdı. Perakende CBDC olarak tasarlanan dijital euro, vatandaşların kamu parasına erişimini koruyacak ve Avrupa'nın Avrupa dışı ödeme sağlayıcılarına bağımlılığını azaltacak. Yasal ödeme statüsüyle kıta genelinde tek çatı altında bir ödeme çözümü sunması da hedefleniyor. AMB, düzenlemenin 2026'da kabul edilmesi durumunda 2029'a kadar ilk ihraç için hazır olmayı hedefliyor. Proje şu an teknik hazırlık aşamasında.

Schnabel'in açıklamaları, ABD'nin tutumunun tam tersine işaret ediyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent geçen hafta mevcut yönetimin CBDC'ye izin vermeyeceğini yinelemiş ve Kongre'den Clarity Act'i sonuçlandırmasını istemişti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para AMB'den stablecoin uyarısı: Dolar hakimiyetini pekiştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
12:06
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı
Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:03:59. #7.13#
SON DAKİKA: AMB'den stablecoin uyarısı: Dolar hakimiyetini pekiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.