Avrupa Merkez Bankası Blockchain ödemelerini 2026'da resmen başlatıyor - Son Dakika
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Avrupa Merkez Bankası Blockchain ödemelerini 2026'da resmen başlatıyor

02.07.2025 18:01
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), Pontes girişimi kapsamında Blockchain tabanlı euro ödeme sistemini 2026 sonuna kadar başlatacağını açıkladı. ECB'nin onayladığı iki aşamalı plan, DLT platformlarını TARGET Hizmetleri'ne entegre edecek. 2024'teki denemeler sırasında 64 katılımcıyla 1,6 milyar euro işlem hacmi kaydedildi ve tokenize varlıklarda güçlü pazar talebi tespit edildi.

Avrupa'nın finansal altyapısında tarihi bir değişim yaşanıyor. ECB'nin kabul ettiği iki aşamalı plan, merkez bankası parasıyla Blockchain işlemlerini mümkün kılacak. İlk aşama olan Pontes, kısa vadeli çözümlerle TARGET Hizmetleri'ni DLT platformlarına bağlayacak. Uzun vadeli Appia projesi ise küresel düzeyde entegre bir ekosistem kurulmasını amaçlıyor.

Avrupa Merkez Bankası Parasını Blockchain Platformlarında Kullanacak

ECB'nin duyurduğu Pontes pilot uygulaması, 2026 yılının üçüncü çeyreği sonuna kadar başlatılacak. Bu proje, Blockchain tabanlı DLT platformlarını Eurosystem tarafından geliştirilen TARGET Hizmetleri ile bağlayacak. Sistem, euro bölgesi içinde ödemelerin ve menkul kıymetlerin akışını kolaylaştırmak için tasarlandı.

ECB'nin 2024 yılında gerçekleştirdiği keşifsel DLT denemeleri önemli bulgular ortaya çıkardı. 50'den fazla deneyi ve 64 katılımcıyı içeren bu çalışmalar sırasında 1,6 milyar euro işlem hacmi kaydedildi. Bulgular, tokenize edilmiş varlıkları merkez bankası parasıyla ödeme konusunda güçlü pazar talebi olduğunu doğruladı.

İkinci aşama olan Appia projesi, uzun vadeli bir yaklaşım benimsiyor. Bu proje, kamu ve özel sektör ortaklarıyla yakın iş birliği içinde toptan merkez bankası ödemelerinde DLT uygulamalarını incelemeye devam edecek. Eurosystem ayrıca endüstri paydaşlarıyla iletişimi devam ettirmek için hem Pontes hem de Appia için pazar iletişim grupları kuracak.

Bank of England'ın 2023 yılında BIS London inovasyon merkezi aracılığıyla gerçekleştirdiği deneyim, büyük ölçekli bankalar arası işlemleri yürütmek için DLT kullanımını başarıyla test etti. Bu çalışma, gerçek zamanlı brüt ödeme sistemlerini diğer finansal altyapılarla platformlarıyla bağlayarak hızlandırabilecek ve maliyetlerini düşürebilecek bir prototip sergiledi.

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Son Dakika Kripto Para Avrupa Merkez Bankası Blockchain ödemelerini 2026'da resmen başlatıyor - Son Dakika

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