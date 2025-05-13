Avustralya kripto para sektörünün beklenen ataması gerçekleşti

Başbakan Anthony Albanese'nin duyurduğu kabine düzenlemesinde, Andrew Charlton dijital ekonomi, yapay zeka ve gelişen teknolojilerden sorumlu bakan yardımcısı olarak görevlendirildi. Sanayi ve yenilik bakanı Tim Ayres ile birlikte çalışacak olan Charlton, geçtiğimiz Kasım ayında parlamentoda makul bir düzenleyici çerçeve için çağrı yapmıştı.

Avustralya Dijital Ekonomiye Kripto Destekçisi Bakan Yardımcısı Atadı

Kripto para piyasası için tarihi nitelikteki bu atama, Avustralya'nın dijital varlıklar konusundaki yaklaşımında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Swyftx CEO'su Jason Titman, Charlton'ın atamasının "Avustralya'da kripto için kesinlikle iyi haber" olduğunu belirtirken, endüstrinin beklediği yasal netlik için hızlı adımlar atılmasını bekliyor.

Kripto para sahipliği oranlarında görülen artış, Charlton'ın atamasının zamanlamasını daha da önemli kılıyor. Independent Reserve'in verilerine göre Avustralyalı yetişkinlerin yüzde 31'i kripto para yatırımcısı konumunda. Bu oran geçen yılki yüzde 28'lik düzeyden önemli bir artış gösteriyor.

Cryptocom Avustralya temsilcisi Vakul Talwar, Charlton'ın atamasının dijital ekonominin artan öneminin bir işareti olduğunu vurguluyor. 2022 seçimlerinden bu yana endüstrinin önemli ölçüde büyüdüğünü belirten Talwar, dijital ekonominin geleneksel finansla birleşmesiyle uygun düzenlemelerin yerinde olmasının kritik olduğunu söylüyor.

MHC Digital Group'tan Edward Carroll, Charlton'ın uzun zamandır yapıcı ve yenilikçi bir finansal ekosistem oluşturmanın önemini kabul ettiğini belirtiyor. Carroll'a göre Charlton'ın dijital varlıklara verdiği özel destek ve Blockchain teknolojisinin dönüştürücü potansiyelini tanıması, Avustralya'nın hızla gelişen küresel düzenleyici çevreye ayak uydurmasına yardımcı olacak.