Avusturya'da Worldcoin ile göz taraması devri başlıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Avusturya'da Worldcoin ile göz taraması devri başlıyor

Avusturya\'da Worldcoin ile göz taraması devri başlıyor

Worldcoin Vakfı, Avusturya'da yeni bir dönemi başlatarak, iris taraması temelli World ID doğrulama sistemini aktif hale getirdi. Bu sistem, 18 yaş üzerindeki bireylere yönelik olarak Viyana'da birçok noktada kullanıma sunuldu ve bu yenilik 6,3 milyon kişilik bir ağa daha fazla insanın katılmasını sağlıyor.

31.07.2024 15:08
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Worldcoin Vakfı, göz tarama teknolojisini kullanan World ID kimlik doğrulama sistemini Avusturya'da başlattı. Bu hamle, Avrupa genelinde dijital kimlik doğrulama alanında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Ancak veri gizliliği endişeleri nedeniyle bazı ülkeler projeye temkinli yaklaşırken, Worldcoin bu endişeleri gidermek için yeni önlemler alıyor.

World ID İle Avrupa'da Kimlik Doğrulama Yeniliği

Worldcoin Vakfı, Avrupa'da yeni bir adım attı. Vakıf, Avusturya'da World ID adını verdikleri bir kimlik doğrulama sistemini devreye soktu. Bu sistem, göz tarama teknolojisini kullanarak kişilerin benzersiz bir dijital kimlik oluşturmasına olanak tanıyor.

Viyana sokaklarında artık göz tarama cihazları görmek mümkün. 18 yaşını doldurmuş herkes bu cihazlara giderek sisteme dahil olabiliyor. Worldcoin ağı, şu ana kadar 6,3 milyon kişiyi bünyesine katmayı başardı.

Projenin temel amacı, sanal dünyada insan ve bot ayrımını net bir şekilde yapabilmek. Proje geliştiricileri bunu başarabilirlerse, internetin geleceğini daha güvenli hale getireceklerini düşünüyorlar. Sistemde yer alanlar, gözbebeklerini taratarak WLD adı verilen kripto para birimini kazanma şansı da elde ediyorlar.

Avusturya'nın ardından Almanya da bu projeye yeşil ışık yaktı. Worldcoin konusunda her ülke aynı fikirde değil. İspanya ve Portekiz, veri güvenliği konusunda endişeli. Özellikle GDPR kuralları ve biyometrik verilerin toplanması konusunda ülkelerin düzenleyici kurumlarının çekinceleri var. İspanya, yıl sonuna kadar Worldcoin'e yasak getirdi. Portekiz ise Mart ayında proje için geçici bir durdurma kararı aldı.

Worldcoin Vakfı, bu olumsuz bakış açısını değiştirmek için anket sonuçlarını paylaşıyor. İspanya'da yapılan bir ankette, World ID sahibi olanların yüzde 82'si bu teknolojinin insan-bot ayrımında önemli olduğunu düşünüyor. Portekiz'de ise katılımcıların yüzde 77'si Worldcoin'in dijital dünyaya olumlu katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Veri gizliliği konusundaki endişeleri gidermek için Worldcoin bazı adımlar attı. ChatGPT sohbet robotunun geliştiricisi olan yapay zeka şirketi OpenAI kurucusu olan Sam Altman'ın da yer aldığı Tools for Humanity tarafından geliştirilen projede, kişisel verilerin korunması için yeni önlemler almaya devam ediyor. Örneğin, yeni üyelerin göz tarama verileri şifreleniyor ve saklanmıyor. Bununla birlikte 18 yaş altındakilerin sisteme girmemesi için özel tedbirler uygulanıyor.

Worldcoin, teknolojik altyapısını da güçlendiriyor. Bu ay başında, geliştiriciler projenin kendi Katman-2 (Layer-2) Blockchain ağı olan World Chain'in geliştirici ön izlemesini duyuruldu. Bu ağın, yaz sonunda tam olarak kullanıma açılmadan önce geliştiriciler tarafından test edilmesi planlanıyor. World Chain, Ethereum'un OP Stack teknolojisini kullanıyor ve açık kaynak kodlu olarak topluluk yönetimine bırakılacak.

Son olarak, Worldcoin'in kendi kripto para birimi WLD, son bir günde yüzde 3 değer kaybederek 2,22 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Son Dakika Kripto Para Avusturya'da Worldcoin ile göz taraması devri başlıyor - Son Dakika

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