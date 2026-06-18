Bhutan'dan Binance'e dikkat çeken bir Bitcoin transferi daha - Son Dakika
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Bhutan'dan Binance'e dikkat çeken bir Bitcoin transferi daha

Bhutan\'dan Binance\'e dikkat çeken bir Bitcoin transferi daha
18.06.2026 12:02
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Bhutan Krallık Hükümeti, 34,5 milyon dolar değerinde 533 BTC'yi Binance'e aktardı. Analiz platformu Arkham'ın verilerine göre ülkenin Bitcoin bakiyesi 1.750 BTC'nin altına indi.

Arkham'ın izlediği zincir üstü verilere göre Bhutan Krallık Hükümeti, 34,5 milyon dolar değerinde 533 BTC'yi kripto borsası Binance'e aktardı. Transferler, ülkenin devlet yatırım kolu Druk Holding & Investments'a ait olarak etiketlenen bir cüzdandan bir Binance yatırma adresine birden fazla partide gerçekleştirildi.

Verilere göre en büyük tek transfer, yaklaşık 14,7 milyon dolar değerinde 227,194 BTC oldu. Bir diğer işlemde yaklaşık 3,1 milyon dolarlık 48,228 BTC taşındı. Bir Bitcoin'in küçük kesirlerinden 2 BTC'nin biraz üzerine kadar değişen birkaç küçük işlem de aynı adrese yönlendirildi.

ÇIKIŞLAR 230 MİLYON DOLARI AŞTI

Bu hareket, ülkenin merkezi bir borsaya yaptığı en son kamuya açık transfer oldu. Bhutan'ın düzenli aralıklarla transfer sürdürmesi, varlıklarını tasfiye edip etmediği sorusunu gündeme getiriyor. Arkham geçen ay, hükümetin etiketsiz bir adrese 8,2 milyon dolar değerinde 100,44 BTC taşıdığını bildirmişti. Platform o dönemde Bhutan'a bağlı cüzdanlardan çıkışların 2026 başından bu yana 230 milyon doları aştığını açıklamıştı.

Hükümet, transfere ilişkin kamuoyuna açıklama yapmadı. Arkham ise X'te yatırımı paylaşarak hükümetin Bitcoin satıp satmadığını sordu.

BHUTAN'IN BAKİYESİ ZİRVEDEN 11 BİN BTC AZALDI

Bhutan'ın kalan Bitcoin bakiyesi 1.749,96 BTC'ye geriledi. Bu, ülkenin Ekim 2024'teki 13.000 BTC'lik zirvesine kıyasla yaklaşık 11.250 BTC'lik bir düşüşe işaret ediyor. Hükümetin toplam cüzdan değeri, 1.820 dolar değerindeki 1,034 ETH dahil 113,7 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Çoğu devlet düzeyindeki sahibin Bitcoin'i suç kaynaklı el koymalarla biriktirmesinin aksine Bhutan, rezervlerini hidroelektrik enerjiyle çalışan madencilik operasyonlarıyla oluşturdu. Bitcoin Treasuries verilerine göre söz konusu ülke ABD, Çin (190.000 BTC), Birleşik Krallık (61.245 BTC), Ukrayna (46.351 BTC), El Salvador (7.649 BTC) ve BAE'nin (6.420 BTC) ardından bilinen yedinci büyük devlet Bitcoin sahibi olarak sıralanıyor. Bitcoin, yayım sırasında 65 bin dolar civarında işlem görüyordu.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bhutan'dan Binance'e dikkat çeken bir Bitcoin transferi daha - Son Dakika

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