Binance CEO\'su ABD pazarına dönüş tartışmalarına son noktayı koydu

Kripto Para

Kasım 2023'te ABD'den zorunlu çıkışın ardından Binance, küresel pazar stratejisini yeniden şekillendiriyor. CEO Richard Teng, şirketin önceliğinin kurumsal yatırımcılar ve devlet varlık fonları olduğunu ifade etti.

Binance Yeni Dönemde Uyum Stratejisini Önceliklendiriyor

Binance'in yeni CEO'su Richard Teng, şirketin geleceğini uyum politikaları üzerine inşa ediyor. Dünya genelinde düzenleyici kurumlarla uyumlu çalışmayı hedefleyen şirket, bu stratejiyi rekabet avantajına dönüştürmeyi planlıyor.

Kripto para sektöründeki düzenlemeler netleştikçe Binance, uyum konusunda ciddi yatırımlar yapıyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından üç yıl, Hazine'nin Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından beş yıl süreyle denetlenecek olan şirket, bu süreçte global faaliyetlerine odaklanmayı tercih ediyor.

Şirketin ABD kolu Binance.US ise ülkedeki faaliyetlerini sadece kripto para işlemleriyle sınırlı tutarak sürdürüyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kayıtsız menkul kıymet satışı suçlamaları nedeniyle borsa, ABD doları cinsinden işlem yapamıyor.