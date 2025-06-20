Binance kripto para piyasasındaki şeffaflık çıtasını yükseltiyor

Blockchain teknolojisi şeffaflığı vadederken, merkezi borsalar uzun süre kapalı kutu olarak kalmıştı. Binance'in 20 Haziran'da açıkladığı yeni özellikler bu durumu değiştirme potansiyeli taşıyor. Kullanıcılar artık token sahiplik oranlarını ve kilitleme verilerini görüntüleyebilecek.

Binance Kullanıcıları Artık Proje Ekiplerinin Varlıklarını Görebilecek

Token dağılım göstergesi, kullanıcıların bir projenin tokenlarının ne kadarının ekip tarafından kontrol edildiğini gösterecek. Bu bilgiler şimdiye kadar kamuoyundan gizli tutuluyordu.

Kilitleme verilerine erişim, yatırımcıların proje ekiplerinin ani satış yapamayacağından emin olmalarını sağlayacak. Bu özellik bilhassa proje sahiplerinin ani token satışları (rug pull) yaparak yatırımcıları zarara uğratmasına karşı koruma işlevi görecek.

Binance kurucu ortağı Yi He, yeniliklerin kullanıcı geri bildirimlerine yanıt olarak yapıldığını belirtti. Kurucu ortak Yi He, "Kullanıcılarımıza bağlıyız ve onlar için piyasada şeffaflığı ilerletme konusunda sürekli çıtayı yükseltiyoruz." açıklamasında bulundu.

Borsa, yeni özelliklerin merkezi borsalar arasında şeffaflık için bir ölçüt belirlediğini ve daha geniş endüstri kabulünü teşvik edeceğini umuyor. Bu adım kripto para dünyasında güven artışına katkı sağlayabilir.

Token yoğunlaşması ve kilitleme verileri, bir projenin varlık dağıtım modelini değerlendirmek için kritik öneme sahip. Fazla merkezileşme ve dengesiz dağılım rug pull riskini artırırken, kilitli tokenlar ekip teşviklerini uzun vadeli geliştirme ile uyumlaştırıyor.