Birleşik Krallık tokenizasyonunda dikkat çeken hedef - Son Dakika
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Birleşik Krallık tokenizasyonunda dikkat çeken hedef

Birleşik Krallık tokenizasyonunda dikkat çeken hedef
13.07.2026 17:01
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Birleşik Krallık, tokenize finansal piyasalarda öncü konuma gelerek 2035'e kadar yıllık ekonomik üretimine 33 milyar sterlin yani yaklaşık 44 milyar dolar ekleyebilir. Tahmin, hükümet destekli bir sektör görev gücünün raporundan geliyor.

Rakam, Hazine tarafından hükümetin dijital piyasa stratejisini hayata geçirmek üzere atanan Toptan Dijital Piyasalar Sorumlusu Chris Woolard'ın ilk raporunda yer aldı. Sektör görev gücüyle birlikte hazırlanan rapor, menkul kıymetlerin nakit borçlanmak için kullanıldığı bir finansal işlemde blok zincirinin test edileceği 12 aylık bir plan ortaya koyuyor. Rapor ayrıca Birleşik Krallık'ın ilk tokenize devlet tahvilini 2027'nin ilk çeyreğine kadar ihraç etmesini öngörüyor.

Yol haritası, ülkedeki tokenizasyonu tekil pilot uygulamaların ötesine taşıyıp menkul kıymetlerin alınıp satılabildiği, takas edilebildiği ve teminat olarak kullanılabildiği canlı piyasalara ulaştırmayı amaçlıyor. Raporda bundan sonraki görevin pilotlardan ölçeğe ve niyetten eyleme geçmek olduğu belirtildi.

İLK TOKENİZE DEVLET TAHVİLİ 2027'DE İHRAÇ EDİLECEK

Dijital devlet tahvili fikri yeni değil. Birleşik Krallık, Dijital Devlet Tahvili pilot programını ilk kez Kasım 2024'te duyurmuştu. Bunu Temmuz 2025'te zincir üstü takas, tezgâh üstü işlem ve ikincil piyasa gelişimine ilişkin planları içeren bir güncelleme izledi. Hükümet 12 Şubat'ta pilotu desteklemesi için HSBC'nin Orion platformunu görevlendirdi.

Yeni rapor bu sürece bir takvim ekliyor ve tahvile biçilen rolü genişletiyor. Rapor yalnızca ihraç çağrısı yapmakla kalmıyor, ardından gelecek dijital tahvil ihraçlarını, canlı ikincil piyasa işlemlerini ve tahvilin merkez bankası teminatı olarak kullanılabilmesini de talep ediyor.

FNALITY 2025'TE STERLİN ÖDEME SİSTEMİNİ DEVREYE ALDI

Raporda, tokenize menkul kıymetlerin alınıp satılamadığı ya da nakit toplamak için kullanılamadığı sürece sınırlı değer taşıdığı vurgulandı ve İngiltere Merkez Bankası'nın dijital tahvilleri teminat olarak kabul etmesi istendi.

Birleşik Krallık'ın bu tür piyasaları destekleyebilecek blok zinciri tabanlı bir toptan ödeme altyapısı da bulunuyor. Londra merkezli Fnality, 23 Eylül 2025'te merkez bankası rezervlerine bağlı sterlin cinsi bir ödeme sistemini devreye almıştı. Sistem, gerçek zamanlı repo işlemlerini, tokenize menkul kıymet takasını ve çapraz para birimi ödemelerini desteklemek üzere tasarlandı.

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