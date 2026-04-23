Üye Girişi
Son Dakika Logo

Birleşik Krallık'ta kripto ETN'lere vergi muafiyetli yol açıldı

23.04.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fintek girişimi Stratiphy, Birleşik Krallık'ta Yenilikçi Finans Bireysel Tasarruf Hesabı (IFISA) yöneticisi olarak düzenleyici onay aldı. Bu onay, bireysel yatırımcıların 21Shares'in borsada işlem gören kripto senetlerine (ETN) vergi muafiyetli bir çerçeve içinden erişmesinin önünü açıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Stratiphy kullanıcıları, artık Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (LSE) işlem gören 21Shares kripto ETN'lerine IFISA paketi aracılığıyla yatırım yapabilecek. Bu yapı, dayanak tokenlara doğrudan sahip olmaksızın dijital varlık maruziyet imkânı sunuyor.

Gelişme, Birleşik Krallık dijital varlık piyasası açısından kritik bir dönüm noktasına denk geliyor. İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi'nin (HMRC) cari vergi yılı başından itibaren yürürlüğe giren kuralına göre kripto ETN'lerin yeni alımları artık sadece IFISA çerçevesinde tutulabiliyor geleneksel ISA kapsamında tutulamıyor. Bugüne kadar her iki ürünü tek bir çözümde sunacak yetkilendirilmiş bir yatırım platformu bulunmuyordu.

Bu noktaya iki düzenleyici adım aracılığıyla ulaşıldı. Finansal Davranış Otoritesi (FCA), Ekim 2025'te bireysel yatırımcıların Bitcoin veya Ethereum'a bağlı kripto ETN almasının önündeki dört yıllık yasağı kaldırdı. Akabinde HMRC, 2026 başında bu ürünlerin yeni alımlarının yalnızca IFISA çerçevesinde tutulabileceğini karara bağladı.

21SHARES VE PAZAR KONUMU

Stratiphy CEO'su Daniel Gold, "Bu önemli evrimin öncüsü olmaktan heyecan duyuyoruz." dedi. Gold, yürürlüğe giren düzenleyici değişikliklerle birlikte yatırımcıların dijital varlık maruziyetini korumak için basit ve mevzuata uygun bir yola ihtiyaç duyduğunu belirterek IFISA onayı ve 21Shares ortaklığının tam da bu ihtiyacı karşıladığını ekledi.

21Shares, küresel ölçekte en büyük kripto borsada işlem gören ürün (ETP) sağlayıcıları arasında yer alıyor. Şirketin ürünleri, Ekim 2025'ten bu yana LSE'deki kripto ETN işlem hacminin yüzde 40'ından fazlasını oluşturuyor. Günlük ortalama işlem hacmi ise yaklaşık 6 milyon sterlin (8,1 milyon dolar) seviyesinde seyrediyor.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 16:40:35. #7.13#
SON DAKİKA: Birleşik Krallık'ta kripto ETN'lere vergi muafiyetli yol açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.