Bitbank faturaları Bitcoin ile ödeyebilen kredi kartını tanıttı
28.04.2026 13:40
Japon kripto borsası Bitbank, Marui Group'un fintech kolu EPOS Card ile ortaklık kurarak "EPOS Crypto Card for Bitbank" adlı Visa kartını duyurdu. Şirket, kartı Japonya'da kredi kartı faturalarının doğrudan bir kripto para borsasındaki bakiyeden ödenebilmesini sağlayan ilk ürün olarak tanımlıyor. Ödemeleri şu an için bu özellik yalnızca Bitcoin ile sınırlı.

Kart aynı zamanda aylık harcamalara göre yüzde 0,5 oranında kripto para ödülü sunuyor. Kullanıcılar ödüllerini Bitcoin, Ethereum veya Aster cinsinden almayı tercih edebilecek; kazanımlar doğrudan Bitbank hesabına yatırılacak. İki şirket ileride daha geniş bir kripto para yelpazesi için destek sağlamayı değerlendiriyor.

JAPONYA'DA KRİPTO KART REKABETİ

Bitbank'ın hamlesi, Binance'ın Japonya pazarı için ocak ayında devreye aldığı "Binance Japan Card"ın ardından geldi. Binance'ın kartı kullanıcılara kart harcamalarından BNB ödülü kazandırıyor.

Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

13:45
Adaylığını açıkladı İşte Saran’ın koltuğuna ilk talip
Adaylığını açıkladı! İşte Saran'ın koltuğuna ilk talip
13:37
Fenerbahçe seçime gidiyor Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi
Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi
13:27
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
