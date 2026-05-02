Bitcoin 100 bin dolara geri dönüş için anlatıya ihtiyaç duymuyor
02.05.2026 15:14
Lider kripto para birimi Bitcoin yaklaşık beş aydır 100 bin doların altında işlem görüyor. MN Trading Capital kurucusu analist Michael van de Poppe, fiyatın bu seviyeye dönmesi için yeni bir hikâyeye veya tetikleyiciye gerek olmadığını savunuyor.

Van de Poppe, "Fiyatı yukarı taşıyacak bir anlatıya ihtiyaç yok. Fiyat yükselir, anlatı kendini yaratır." ifadesini kullandı. Analist, matematik, istatistik ve mantığa dayalı analizin başarı için yeterli olduğunu ve mevcut seviyelerin birikim için uygun olduğunu ekledi.

Van de Poppe, dikkat odağının teknoloji sektöründe yapay zeka gibi alanlara kaydığına dikkat çekti. Piyasanın kapanışı itibarıyla yapay zeka alanının en büyük hissesi Nvidia yılbaşından bu yana yüzde 5 civarında yükselirken Bitcoin aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 geriledi.

BİTCOİN KASIMDAN BU YANA 100 BİN DOLARIN ALTINDA

Son kez 13 Kasım'da 100 bin doların üzerinde işlem gören Bitcoin, beş aylık bir düşüş trendinden geçti. 10 Ekim'deki 19 milyar dolarlık tasfiye olayı bu trendin tetikleyicisi olarak görülüyor. Bitcoin şubat ayında yılın en düşük seviyesi olan 60 bin dolara kadar geriledikten sonra yayım sırasında 78.250 dolara toparlandı.

Kripto para piyasasında pek çok katılımcı hâlâ güçlü bir anlatının fiyatı yukarı taşıması gerektiğine inanıyor. Son dönemde Fed faiz kararları, ABD'deki düzenleyici gelişmeler ve spot Bitcoin borsa yatırım fonu girişleri potansiyel tetikleyiciler olarak öne çıkıyor. Sektöre daha net kurallar getirmeyi hedefleyen 'CLARITY Act' yasasının geçmesi de olası bir katalizör olarak değerlendiriliyor.

CLARITY ACT TEKİL BİR KATALİZÖR OLMAYACAK DEĞERLENDİRMESİ

Peter Brandt ise CLARITY Act'in sektör için olumlu bir adım olduğunu ancak Bitcoin fiyatı için büyük bir katalizör olmayacağını savunuyor. Brandt, "Dünyayı sarsan bir makro gelişme mi? Hayır. Kesinlikle gerekli ama değeri yeniden tanımlayacak bir şey değil." dedi.

Coinbase hukuk sorumlusu Faryar Shirzad cuma günü yeni stablecoin getiri hükümlerinin yayımlanmasının ardından CLARITY Act'in sonuçlandırılması gerektiğini belirtti. Beyaz Saray kripto para danışmanı Patrick Witt ise bu hafta Las Vegas'taki Bitcoin Konferansı'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin rezerviyle ilgili "büyük bir duyurunun" haftalara kala geleceğini açıkladı.

Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
İtalya’nın ünlü turizm bölgesi Toskana’da çıkan yangında 800 hektarlık alan kül oldu İtalya'nın ünlü turizm bölgesi Toskana'da çıkan yangında 800 hektarlık alan kül oldu
Kadıköy’de 1 Mayıs kutlamalarına katılan Özgür Özel: Seneye Taksim’deyiz Kadıköy'de 1 Mayıs kutlamalarına katılan Özgür Özel: Seneye Taksim'deyiz
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Almanya’ya giden Tedesco’ya sürpriz karşılama Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama

14:59
Okan Buruk’tan takıma rehavet uyarısı
Okan Buruk'tan takıma rehavet uyarısı
14:55
Görüntü endişe verici Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor
Görüntü endişe verici! Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor
14:23
İstanbul’da çivi kabusu Lastikler patladı, trafik felç oldu
İstanbul'da çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu
13:55
Tülay Özer’e son veda Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi
Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi
13:19
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması Özel takip merkezi kuruluyor
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor
