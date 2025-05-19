Bitcoin 106 bin dolardan geriledi: Türev işlemlerde yüklü tasfiyeler yaşandı - Son Dakika
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Bitcoin 106 bin dolardan geriledi: Türev işlemlerde yüklü tasfiyeler yaşandı

Bitcoin 106 bin dolardan geriledi: Türev işlemlerde yüklü tasfiyeler yaşandı

Lider kripto para birimi Bitcoin, 106 bin dolar seviyesini aşmasının ardından hızla 103 bin dolara gerileyerek kripto para piyasalarında büyük tasfiyelere yol açtı. Ethereum, Solana ve Dogecoin vadeli işlemlerinde de yüz milyonlarca dolarlık pozisyonlar kapandı.

19.05.2025 12:51
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Bitcoin (BTC), Pazar gecesi ani bir yükselişle 106 bin doların üzerine çıktıktan sonra hızla 103 bin dolar seviyelerine geri döndü. Kripto para türev piyasalarında son 24 saat içinde 600 milyon doların üzerinde pozisyon tasfiye edilirken, bu beklenmedik dalgalanma hem yükseliş (boğa) hem de düşüş (ayı) beklentisindeki yatırımcıları hazırlıksız yakaladı.

Bitcoin'de Yaşanan Fırtına Milyonlarca Doları Sildi

Kripto para birimlerinde fiyat hareketliliği Pazar günü Türkiye saati ile Pazartesi 00:00 (Pazar 21:00 UTC) sularında başladı. Bitcoin, bir saatten kısa bir süre içinde 2 bin 500 dolardan fazla değer kazandı. Bu ani yükselişin, özellikle hafta sonu piyasalarda gözlenen likidite azlığı ve belirli teknik seviyelerin tetiklediği algoritmik alım emirleriyle ilişkili olabileceği ifade edildi.

Yaşanan bu fiyat hareketi, piyasa uzmanları tarafından tipik bir "açığa satış sıkışması" (short squeeze) ve ardından gelen agresif kâr alma veya zarar durdurma emirlerinin çalışması (stop-run) örneği olarak değerlendirildi. Açığa satış sıkışması, bir varlığın fiyatının düşeceği üzerine pozisyon alan yatırımcıların (açığa satanlar), artan fiyatlar karşısında zararlarını sınırlamak için ilgili varlığı hızla satın almak zorunda kalmaları ve bu durumun da fiyatları daha da yukarı itmesiyle meydana gelir.

Bu sert hareketlilik, Ether (ETH), Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) gibi önde gelen diğer kripto para birimlerinin vadeli işlem piyasalarında toplamda 460 milyon dolardan fazla uzun (yükseliş beklentili) pozisyon ile 220 milyon dolar civarında kısa (düşüş beklentili) pozisyonun tasfiye edilmesine neden oldu.

Mevcut veriler, SOL, DOGE ve XRP gibi kripto para birimlerinin fiyatlarının son 24 saatlik dilimde yüzde 4'ten fazla düşüş kaydettiğini ortaya koyuyor. Piyasalardaki bu dalgalanma, Cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kredi not görünümünü durağandan negatife çevirmesi ve karmaşık gelen ekonomik verilerin ardından enflasyon endişelerinin yeniden canlanması gibi makroekonomik belirsizliklerin yaşandığı bir haftanın ardından geldi. Not görünümündeki bu değişiklik, aynı zamanda ABD 30 yıllık hazine tahvili getirilerinin yüzde 5 seviyesini aşmasına da yol açtı.

Kripto para piyasası genel olarak kurumsal fon girişleri ve spot borsa yatırım fonu (ETF) momentumundan olumlu etkilense de yatırımcıların mevcut fiyat seviyelerinde temkinli bir duruş sergilediği gözlemleniyor. FxPro analisti Alex Kuptsikevich, konu hakkında yaptığı bir değerlendirmede, Bitcoin'in 106 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamamasınınkısa vadede bir direnç işareti olabileceğine dikkat çekti.

HashKey Business Group Eş CEO'su Haiyang Ru ise konuyla ilgili olarak, "Yatırımcılar, trilyonlarca dolar borç ekleyebilecek ve hazine primlerini yükseltebilecek bir ABD harcama tasarısı konusundaki endişeler büyüdükçe sermayelerini Bitcoin'e aktarıyor." ifadelerini kullandı. Ru sözlerini, "Ancak Bitcoin yeni zirvelerin hemen altında seyrederken, yatırımcılar yeni ticaret anlaşmalarına ve mali politikanın son versiyonuna hazırlanırken daha fazla piyasa volatilitesi bekliyoruz." ifadeleriyle noktaladı.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin 106 bin dolardan geriledi: Türev işlemlerde yüklü tasfiyeler yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin 106 bin dolardan geriledi: Türev işlemlerde yüklü tasfiyeler yaşandı - Son Dakika
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