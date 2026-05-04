Bitcoin 80 bin dolar direncini kırdı - Son Dakika
04.05.2026 13:31
Bitcoin pazartesi sabahı 80 bin doların üzerine çıkarak ocak sonundan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ancak yükseliş kısa sürdü ve fiyat 78.250 dolar civarına geriledi. Ethereum yüzde 3,9, XRP yüzde 2,4, BNB ise yüzde 3,3 yükseldi.

Ralli, Asya borsalarının açılışıyla eş zamanlı gerçekleşti. MSCI AC Asia Endeksi pazartesi sabahı yüzde 2,3 yükselerek 245,2 puanla yeni bir zirve yaptı. Endeksin önceki rekoru 22 Şubat'ta, ABD-İran savaşının başlamasından yaklaşık bir hafta önce kaydedilmişti.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, "Bitcoin'in 80 bin doları aşması hafta sonu fiyat hareketini sınırlayan direnç bölgesini kırdı. Bu hızlı geçiş kısa vadeli momentumu boğa yönünde konumlandırdı." dedi. Zeus Research analisti Dominick John ise hareketin teknik bir kısa pozisyon sıkışması (short squeeze) olduğunu ve büyük bir psikolojik direnç bölgesinin kırıldığını belirtti.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİ PİYASAYI ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Fiyat hareketi ABD-İran geriliminin sürdüğü bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump pazar günü "Özgürlük Projesi" adını verdiği girişimi duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından etkilenen yük gemilerinin ABD rehberliğinde boğazdan geçirileceğini açıkladı. Girişimin pazartesi sabahı başlayacağını söyledi.

Ancak üst düzey İranlı yetkili Ebrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahalesinin ateşkesin ihlali sayılacağı uyarısında bulundu. Trump ayrı bir açıklamada temsilcilerinin İran ile "çok olumlu görüşmeler" yürüttüğünü belirtti.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,26 artışla varil başına 108,49 dolara çıkarken WTI ham petrol yüzde 0,12 düşüşle 101,84 dolara geriledi.

ETF GİRİŞLERİ BEŞ HAFTADIR SÜREKLİ

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları art arda beşinci haftada net giriş kaydetti. Geçen hafta toplam giriş 153,87 milyon dolar oldu. Cuma günkü 629,8 milyon dolarlık giriş ise son iki haftanın en güçlü günüydü.

Ruck, "ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına beş haftalık kesintisiz giriş, Bitcoin'in portföylerde stratejik bir varlık olarak artan kurumsal destek ve güven gördüğünü ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Bitcoin 2026'nın 5 Şubat'taki yaklaşık 62 bin dolarlık dip seviyesinden yüzde 30'a yakın toparlandı. Beyaz Saray kripto para danışmanı Patrick Witt geçen hafta Las Vegas'taki Bitcoin Konferansı'nda Trump'ın Bitcoin rezerviyle ilgili "büyük bir duyurunun" haftalara kala geleceğini açıklamıştı.

