Bitcoin 80 bin doları aştı - Son Dakika
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Bitcoin 80 bin doları aştı

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Bitcoin 80 bin doları aştı
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Bitcoin, 80 bin doların üzerine çıkarak haftanın kayıplarını geri alma yönündeki hareketini hızlandırdı. Yükseliş Ethereum ve XRP'ye de yayılırken kripto piyasasında bir saat içinde 183 milyon doları aşan düşüş yönlü kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi.

18 Eylül Cuma günü önce 78 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, ilerleyen saatlerde 80 bin dolar eşiğini de geçti. CoinGecko verilerinde son 24 saatin en yüksek fiyatı yaklaşık 80 bin 907 dolara ulaştı.

CoinGlass'ın yükseliş sırasındaki bir saatlik verilerine göre kripto piyasasında toplam 192 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon zorunlu olarak kapatıldı. Bunun 183 milyon dolardan fazlasını fiyat düşüşünden kazanç sağlamayı amaçlayan kısa pozisyonlar oluşturdu.

BİR SAATTE 192 MİLYON DOLARLIK POZİSYON KAPANDI

Aynı zaman aralığındaki tasfiyelerin yaklaşık 119 milyon doları Bitcoin, 36 milyon doları Ethereum işlemlerinde gerçekleşti. Bu tutarlar, yatırımcıların yatırdığı teminatı değil, kapatılan pozisyonların değerini ifade ediyor.

Yükselişin ilk dalgasında Ethereum 2 bin 550 doların, XRP ise 1,35 doların üzerine çıktı. Ethereum'un bir saatlik kazancı yüzde 2,3'e, XRP'nin kazancı yüzde 3'e ulaştı. Solana ve BNB de aynı dönemde yükseldi.

Bir saatlik sıçramanın ardından açıklanan 24 saatlik tasfiye toplamı yaklaşık 450 milyon doları buldu. Bu toplamın 390 milyon dolarlık bölümünü kısa pozisyonlar oluşturdu. İki farklı zaman aralığını kapsayan bu tutarlar birbirine eklenmiyor.

Bitcoin, hafta içinde ABD Senatosundaki CLARITY oylamasının ardından yaklaşık 75 bin dolara gerilemişti. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırdığı çarşamba günü de sert dalgalanan fiyat, cuma günkü yükselişle bu seviyeden uzaklaştı. Yayım sırasında Bitcoin 80 bin 688 dolardan işlem görüyor.

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