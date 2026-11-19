Teknik analist Aksel Kibar, Strategy (MSTR) hissesinin 23 dolara kadar düşebileceğini açıkladı. Bu seviye, hissenin salı günkü 96,50 dolarlık kapanışının yaklaşık yüzde 76 altında bulunuyor.

Kibar, hissenin günlük grafiğinde omuz-baş-omuz formasyonu oluştuğunu söyledi. Analist X hesabından yaptığı paylaşımda "Formasyon geçerliliğini koruyor ve fiyat hedefi 23." dedi.

BOYUN ÇİZGİSİ 101 DOLARDA KIRILDI

Kibar'a göre formasyonun yaklaşık 101 dolardaki boyun çizgisi üçüncü çeyrekte aşağı kırıldı. Hisse ardından güçlü bir toparlanma yaşasa da sağ omzun zirvesini geçemediği için formasyon bozulmadı.

Analist, Bitcoin (BTC) tarafında 60 bin ile 82 bin 800 dolar arasındaki yatay bandı izliyor. Kibar bu bandın aşağı kırılmasının hissedeki düşüş trendini yeniden başlatabileceğini belirtti.

Strategy hissesi son bir yılda değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Bazı gözlemcilere göre MSCI'ın şirketi hisse endekslerinden çıkarma kararı, Strategy'nin Bitcoin alımları için kaynak bulmasını zorlaştırabilir.

Şirketin kalıcı tercihli hissesi STRC de süren geri alımlara rağmen çarşamba günü yüzde 3 düşüşle 95,75 dolara inerek ağustostan bu yana en düşük seviyesini gördü. Strategy'nin adi hissesi salı günü ağustos ortasından bu yana ilk kez STRC'nin altında kapanmıştı.

NEW YORK EMEKLİLİK FONU YÜZDE 10 EKLEDİ

New York Eyaleti Ortak Emeklilik Fonu ise üçüncü çeyrekte Strategy'deki payını yüzde 10'un biraz üzerinde artırdı. 13F bildirimine göre 30 Eylül itibarıyla fondaki Strategy hissesi sayısı 33 bin artışla 352 bin 850'ye çıktı.

Payın değeri 30 Eylül'de 54 milyon dolardı, salı günkü kapanış fiyatıyla ise yaklaşık 34 milyon dolara geriledi. Bildirim, fonun ekim ve kasımdaki düşüş sırasında hisse alıp satmadığını göstermiyor.

Strategy'nin elinde 15 Kasım itibarıyla 850 bin 849 Bitcoin bulunuyor. Şirket bu Bitcoin'ler için ortalama yaklaşık 75 bin 500 dolar ödedi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,5 değer kaybeden Bitcoin 63 bin 600 dolardan işlem görüyor.