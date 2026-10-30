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Bitcoin devi yeni alım planı şekillendiriyor

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Bitcoin devi yeni alım planı şekillendiriyor
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Strategy, üçüncü çeyrekte Bitcoin'in değer artışının etkisiyle 19,53 milyar dolar net kâr açıkladı. Buna rağmen hisse başına Bitcoin göstergesi yıl başına göre geriledi. Şirket, yeni alımlar için finansman olanaklarını değerlendirirken mali yönetiminde de değişime gidiyor.

Şirketin faaliyet kârı 20,91 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak bu tutar, Bitcoin satışlarından elde edilmiş nakit kazanç anlamına gelmiyor. Sonuçta, elde tutulan dijital varlıkların piyasa değerindeki artışın bilançoya yansıması belirleyici oldu. Aynı dönemde şirketin toplam geliri geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 3 azalarak 125,4 milyon dolara indi.

BİTCOİN SAYISI ARTTI, HİSSE BAŞINA MİKTAR GERİLEDİ

Strategy'nin 25 Ekim itibarıyla elinde 848 bin 517 Bitcoin bulunuyor. Yıl başından bu yana yüzde 26 büyüyen bu varlıkların toplam alım maliyeti 64,02 milyar dolar, Bitcoin başına ortalama maliyeti ise yaklaşık 75 bin 446 dolar olarak açıklandı.

Toplam Bitcoin miktarındaki artış, her hisseye düşen miktarın da yükseldiği anlamına gelmedi. Şirketin hisse başına Bitcoin değişimini izlemek için kullandığı BTC Yield göstergesi, yıl başından 25 Ekim'e kadar eksi yüzde 3,7 oldu. Hesaplamada mevcut hisselerin yanı sıra dönüştürülebilir menkul kıymetlerden ve diğer haklardan doğabilecek ek hisseler de dikkate alınıyor.

Bu gösterge, Bitcoin fiyatındaki değişimi veya yatırımcının hisse senedinden elde ettiği getiriyi ölçmüyor. Dolayısıyla bilançoda yüksek kâr açıklanırken hisse başına Bitcoin miktarının gerilemesi mümkün. Strategy'nin üçüncü çeyrek sonuçlarında da bu iki farklı görünüm bir arada yer aldı.

Şirket, yıl başından bu yana imtiyazlı hisse temettülerinin ve STRC hisse geri alımlarının bir bölümünü karşılamak için yaklaşık 431,8 milyon dolarlık Bitcoin sattığını da bildirdi. Aynı dönemde Bitcoin alımlarına harcanan toplam tutar 14,33 milyar dolar oldu.

YENİ ALIMLAR İÇİN 30 MİLYAR DOLARLIK KAPASİTE

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, bilanço toplantısında şirketin mevcut finansal yapısıyla 30 milyar dolara kadar dijital kredi oluşturabileceğini söyledi. Saylor'a göre bu kapasite, adi hisse ihracıyla ek sermaye toplanmasını veya Bitcoin fiyatının daha da yükselmesini gerektirmiyor.

Burada söz konusu olan, imtiyazlı hisseler gibi araçlar üzerinden sağlanabilecek finansman. Açıklanan tutar tamamlanmış bir kaynak girişi ya da kesinleşmiş 30 milyar dolarlık Bitcoin alım kararı değil.

Üst yönetici Phong Le, yeni Bitcoin alımlarında temel finansman yönteminin dijital kredi ihracı olacağını belirtti. Le'nin verdiği örneğe göre STRC üzerinden bir ayda 1-2 milyar dolar sağlanması halinde, paranın bir bölümü dolar rezervlerine ayrılabilir, kalanı Bitcoin alımında kullanılabilir.

Şirketin 25 Ekim itibarıyla dolar cinsi rezerv ve nakit toplamı yaklaşık 5,07 milyar dolara ulaştı. Strategy, bu tutarın imtiyazlı hisse temettüleri ile faiz yükümlülüklerinin yaklaşık 3,4 yıllık bölümünü karşılayabilecek düzeyde olduğunu açıkladı.

Bilanço açıklamasıyla birlikte finans direktörlüğünde değişim takvimi de duyuruldu. Andrew Kang, 5 Kasım'da görevinden ayrılacak, yıl sonuna kadar şirkete danışmanlık yapmayı sürdürecek. Geçiş döneminde finans biriminin sorumluluğunu Phong Le üstlenecek.

Şirketin operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Reza Virasteh, 1 Ocak 2027'de finans direktörü olacak. Le ise Bitcoin stratejisinin mali yönetiminden sorumlu kalacak.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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