Strategy'nin kurucusu Michael Saylor, şirketin 2140 yılına kadar kazılacak yaklaşık 900 bin Bitcoin'in (BTC) tamamını almayı planladığını söyledi. Saylor 21 Kasım'da Miami'deki ITC Konferansı'nda yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Planımız hepsini satın almak."

Saylor kapanış konuşmasında Bitcoin'in fiyatını 10 milyon dolara taşımak istediğini de söyledi. Bununla birlikte önümüzdeki haftalarda ya da aylarda fiyatın nasıl hareket edeceğini tahmin edemeyeceğini belirtti.

STRATEGY'NİN ELİNDE 851 BİN BİTCOİN VAR

Saylor, Strategy'nin altı yılda yaklaşık 850 bin Bitcoin aldığını söyledi. Şirket son 36 ayda yaklaşık 75 milyar dolar topladı.

Saylor alımları sürdürmek için 2028'deki yarılanmayı da gerekçe gösterdi. Yarılanmayla birlikte günlük yeni Bitcoin arzı yaklaşık 450'den 225'e inecek.

Şirketin elinde 22 Kasım itibarıyla 851 bin 305 Bitcoin bulunuyor. Strategy bu Bitcoin'leri ortalama yaklaşık 75 bin 400 dolardan aldı. Bugünkü fiyatla varlığın değeri yaklaşık 52 milyar dolar ediyor ve 64,23 milyar dolarlık maliyetin altında kalıyor.

STRATEGY 211,8 MİLYON DOLARLIK HİSSE GERİ ALDI

Öte yandan şirketin son bildirimi farklı bir tablo çiziyor. Strategy son haftada değişken faizli tercihli hissesi STRC'yi geri almak için 211,8 milyon dolar harcadı. Bu miktar aynı hafta Bitcoin'e ayırdığı paranın yedi katından fazla oldu.

Şirket aynı hafta yalnızca 457 Bitcoin aldı ve bunun için 29,6 milyon dolar ödedi. Bildirimde Bitcoin satışı yer almıyor.

Blockstream CEO'su Adam Back ise Strategy'ye nakit varlıklarının yaklaşık 3 milyar dolarlık kısmıyla 50 bin Bitcoin alma çağrısı yaptı. Back'e göre bu alım şirketin toplam varlığını 900 bin Bitcoin'e yaklaştıracak.

Back, X'teki paylaşımında böyle bir alımın ortalama maliyeti düşüreceğini ve hisse başına düşen Bitcoin miktarını artıracağını savundu. Back bu adımı tercihli hisse geri alımlarından daha avantajlı gördü. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,7 değer kazanan Bitcoin 60 bin 900 dolardan işlem görüyor.