Bitcoin ETF'leri dört günlük kayıp serisini sonlandırdı

ABD spot Bitcoin ETF'leri önemli bir dönüm noktasına ulaştı. SoSoValue verilerine göre fonlar, dört gün boyunca yaşanan negatif akışların ardından toplam 91,5 milyon dolarlık giriş elde etti. Bu gelişme, LVRG Direktörü Nick Ruck'ın da belirttiği gibi yenilenmiş yatırımcı güvenini gösteriyor.

Bitcoin ETF'leri Büyük Sermaye Girişiyle Toparlandı

BlackRock'ın IBIT fonu en başarılı araç olarak 42 milyon dolarlık net giriş ile performansını sürdürdü. Bitwise'ın BITB fonu da 26,35 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, Grayscale'ın GBTC fonu 14,5 milyon dolarlık pozitif akış kaydetti.

Tek negatif performans Ark & 21Shares'in ARKB fonundan geldi ve 5,37 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu sonuç, ETF'lerin önceki dört işlem gününde toplamda 1,45 milyar dolarlık negatif akış yaşamasının ardından önemli bir toparlanma olarak değerlendiriliyor.

LVRG Direktörü Nick Ruck, ETF akışlarının kurumsal duyarlılığın kilit barometresi olarak kalmaya devam ettiğini vurguladı. Ruck, mevcut dönemde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) politikası gibi faktörlerin daha geniş risk iştahıyla tartıldığını ve kısa vadeli oynaklığın uzun vadeli benimsenme trendlerine karşı dengelendiğini belirtti.

Lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,91 artış göstererek 114.551 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bitcoin, son zamanlarda 140.000 dolar ile 150.000 dolar arasındaki nispeten sakin aralıkta hareket ediyor.

Ethereum ETF'leri de 35,12 milyon dolarlık net giriş kaydederek güçlü performans sergiledi. BlackRock'ın ETHA fonu 33,39 milyon dolar, Grayscale'ın ETHE fonu ise 10 milyon dolarlık giriş elde etti. Grayscale'in Mini Ethereum Trust'ı 8,67 milyon dolarlık çıkış yaşadı.