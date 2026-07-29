Bitcoin ETF\'leri kan kaybederken Ethereum\'a para akıyor

Ethereum'a yönelen haftalık girişlerin büyük bölümünü BlackRock'ın ETHA fonu sağlarken Bitcoin'deki kayıpların çoğu da yine BlackRock'ın IBIT fonundan geldi. En büyük spot Bitcoin ETF'si olan IBIT, hafta boyunca 3.511 Bitcoin kaybetti. Bu tutar tek başına, kategorinin 3.170 Bitcoin'lik toplam net düşüşünü aştı. Grayscale'in Bitcoin fonları 10 Bitcoin, Bitwise'ın BITB fonu ise 27 Bitcoin daha kaybetti. Fidelity'nin FBTC fonu 109 Bitcoin, ARK 21Shares'in ARKB fonu ise 77 Bitcoin ekleyerek zararı bir miktar dengeledi.

ETF'ler kan kaybederken Bitcoin, hafta genelinde yaklaşık yüzde 4 yükselerek 63.900 dolar dolayında işlem gördü. Bitcoin ETF'leri aylarca süren ağır çıkışların ardından hâlâ toparlanmaya çalışıyor. Temmuz ortasına kadar kategoriden çıkan 8,2 milyar doların yalnızca yüzde 3,3'ünü geri kazanabildiler.

KURUMLAR ETHEREUM BAHSİNİ DERİNLEŞTİRİYOR

Ethereum ETF'leri hafta boyunca 37.959 Ethereum çekti ve bunun 37.424 Ethereum'luk bölümünü tek başına BlackRock'ın ETHA fonu oluşturdu. Grayscale'in Ethereum ürünleri 5.515 Ethereum eklerken Fidelity'nin FETH fonu 4.980 Ethereum kaybetti. Bu akışlar, süregelen bir eğilimi de uzattı. Ethereum ETF'leri 24 Temmuz'a kadar üst üste üçüncü haftalık girişini kaydetti ve o hafta 103,9 milyon dolar çekerek diğer tüm spot kripto fonlarını geride bıraktı.

ETHEREUM İŞTAHI FONLARIN ÖTESİNE GEÇİYOR

Wall Street'in Ethereum iştahı ETF'lerin de ötesine uzanıyor. BitMine'ın hissesi bu hafta yüzde 13 sıçradı. Yatırımcılar şirketin Ethereum hazine stratejisini ödüllendirdi. SharpLink Gaming ise yaz boyunca süren oynaklık içinde Ethereum varlığını artırmayı sürdürdü. Fon girişleri ile hazine talebinin birleşimi, kısa vadeli bir işlemden çok yapısal bir kaymaya işaret ediyor. Bitcoin ETF'leri hâlâ 76,22 milyar dolarlık varlık tutuyor. Bu tutar, Ethereum'un 9,72 milyar dolarının yedi katını aşıyor. Buna karşın taze sermaye giderek Ethereum'u tercih ediyor. Ethereum, hafta genelinde yaklaşık yüzde 1 yükselerek 1.913 dolar dolayında işlem gördü.