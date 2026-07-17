Bitcoin ETF\'leri üç gündür kesintisiz giriş alıyor

Sektör verilerine göre dünkü giriş, çarşamba günkü 108 milyon dolar ve salı günkü 181 milyon dolarlık girişlerin ardından geldi. Bu üç günlük seri, ABD spot Bitcoin ETF'lerine yönelen toplam net girişi 51,2 milyar dolara, yönetilen toplam varlık büyüklüğünü ise 77,7 milyar dolara taşıdı.

Girişler, Bitcoin'in çarşamba günü haziran sonundan bu yana ilk kez kısa süreliğine 65 bin doların üzerine çıktığı bir döneme denk geldi.

TEMMUZ NİSANDAN BU YANA İLK POZİTİF AY OLABİLİR

Son girişler, temmuz ayı akışlarını yeniden pozitif bölgeye taşıdı. Piyasa, haziranda 4,51 milyar dolar, mayısta ise 2,4 milyar dolar net çıkış kaydetmişti. Eğilim sürerse temmuz, ABD spot Bitcoin ETF'lerinin 1,97 milyar dolarlık girişle kapandığı nisandan bu yana ilk pozitif net akışlı ay olacak.

Cuma günü itibarıyla ABD spot Bitcoin ETF'leri, 2026 yılı genelinde yaklaşık 5,4 milyar dolar net çıkışta kaldı. Bitcoin ise 62.851 dolardan işlem gördü ve yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 28 değer kaybetti.