ABD'deki spot Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonlarından (ETF) kasım ayında şu ana kadar yaklaşık 2,9 milyar dolar çıktı. Fonlardan 18 Kasım'da 306,4 milyon dolar çekilirken bir gün önce bu rakam 239,9 milyon dolardı.

Bir veri platformunun verilerine göre 12 fonun hiçbirine giriş olmadı. Son 10 işlem gününün dokuzunda çıkış yaşanırken tek istisna pazartesi gelen 8 milyon dolarlık giriş oldu.

İBİT'TEN 148,7 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Çıkışlara BlackRock'ın IBIT fonu 148,7 milyon dolarla öncülük etti. Fidelity'nin FBTC fonundan 69,3 milyon dolar, Bitwise'ın BITB fonundan 36,6 milyon dolar çekildi.

Fonların toplam net varlığı 77,7 milyar dolarla son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. 2026'daki toplam net çıkış 2,5 milyar doları aşarken Ethereum (ETH) fonlarından da aynı gün 39,8 milyon dolar çıktı.

GÖZLER 9 ARALIK'TAKİ FED TOPLANTISINDA

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeniden faiz artırmasına hazırlanıyor. Piyasa fiyatlamaları, 9 Aralık toplantısında 25 baz puanlık artışa yüzde 90,7 ihtimal veriyor.

Aracı kurum Capital.com'dan Daniela Hathorn, "Bitcoin satış baskısı altında kalmaya devam ediyor." dedi. Hathorn'a göre düşen tepeler sürdükçe genel eğilim de düşüş yönünde kalıyor.

Nexo'nun ABD birimi yöneticisi Neil Steinhardt ise mevcut fiyatlara yakın maliyetle alım yapan yoğun yatırımcı kitlesinin destek bölgesi oluşturabileceğini söyledi. Steinhardt bu bölgenin bir taban olmadığının da altını çizdi.

Bitcoin haftayı şimdiden yüzde 13 kayıpla geçiriyor. Yayım sırasında Bitcoin 63 bin 700 dolardan işlem görüyor.