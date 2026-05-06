Bitcoin ETF'lerine iki günde 1 milyar dolar girdi
Bitcoin ETF'lerine iki günde 1 milyar dolar girdi

06.05.2026 17:36
ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları iki işlem gününde toplam 999 milyon dolar net giriş kaydetti. Bitcoin'in 80 bin doların üzerine çıkmasıyla hızlanan talep mayıs ayının ilk haftasında da güçlü seyrini koruyor.

Salı günkü giriş 467,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bitcoin'in 81 bin doları aşmasının ardından gelen bu rakam, pazartesi günkü 532 milyon dolarlık girişi tamamladı. İki günlük toplam 999 milyon dolara ulaştı.

Nisan ayında Bitcoin ETF'lerine toplam 1,97 milyar dolar net giriş kaydedilmişti. 1 Mayıs'tan bu yana fonlara toplam 1,63 milyar dolar girdi. Kümülatif net giriş 59,7 milyar dolara, yönetilen toplam varlık ise yılın en yüksek seviyesi olan yaklaşık 109 milyar dolara çıktı.

ETF'LER YÜZDE 50 DÜŞÜŞE RAĞMEN DAYANIKLI ÇIKTI

ETF analistleri fonların piyasa dalgalanmalarına karşı direncine dikkat çekiyor. Bir analist, döngü boyunca Bitcoin'in yaklaşık yüzde 50 değer kaybettiği dönemlerde ETF'lerden çıkışın varlıkların yalnızca yüzde 8'i düzeyinde kaldığını belirtti.

Analist röportajında "Wall Street dağıtım ağlarının ateş gücünü küçümsemeyin." dedi. ETF'lerin yapısal avantajı sayesinde Wall Street'teki aracıların ürüne erişiminin kolaylaştığını ve bu durumun geleneksel finans kanalları üzerinden talebi canlı tuttuğunu vurguladı.

Girişler, Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor'ın kurumsal yükümlülükleri karşılamak için Bitcoin satışı yapabileceklerini açıklamasına rağmen geldi. Saylor'ın yıllardır sürdürdüğü "Bitcoin asla satılmaz" duruşundan ilk ayrılışı piyasada dikkat çekmişti.

ALTCOİN ETF'LERİNE DE GİRİŞ SÜRÜYOR

Olumlu trend altcoin ETF'lerine de yansıdı. Ethereum fonlarına salı günü 97,6 milyon dolar giriş oldu. XRP fonları 11,3 milyon dolar, Solana (SOL) fonları ise 1,7 milyon dolar çekti.

Dogecoin (DOGE) ETF'leri 27 Nisan'dan bu yana ilk kez giriş kaydederek yaklaşık 400 bin dolar topladı. DOGE fonlarının kümülatif net girişi 10 milyon doları aştı. Yönetilen toplam varlık 14 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

