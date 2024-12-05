Bitcoin hakimiyeti yeniden güçleniyor

Kripto Para

Kripto para piyasaları son bir haftadır altcoinlerin yükselişiyle dalgalanırken, Bitcoin hakimiyeti ani bir toparlanma gösterdi. BNB ve Tron tüm zamanların en yüksek seviyelerine, XRP ise yedi yılın zirvesine ulaşmıştı.

Kripto Para Piyasalarının Lideri Bitcoin, Altcoinleri Gölgede Bıraktı

Bitcoin'in piyasa hakimiyeti 21 Kasım'da üç buçuk yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 61,8'e yükseldi. Bu seviyeden sonra yüzde 11,5'lik düşüş yaşayan Bitcoin hakimiyeti, 4 Aralık'ta yüzde 54,7'ye geriledi.

Korku ve Açgözlülük Endeksi şu anda 84 ile "aşırı açgözlülük" seviyesinde bulunuyor. Endeks, Bitcoin'in 99 bin dolarlık rekorunu kırdığı 22 Kasım'da, Aralık 2020'den bu yana en yüksek seviyesi olan 94'e ulaşmıştı.

CoinGlass verilerine göre son dört saatte 132 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, "Haziran 2012'de 100 dolarlık Bitcoin alan bir yatırımcı, bugün 1,5 milyon dolara sahip durumda" açıklamasını yaptı.