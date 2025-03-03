Bitcoin için kritik hafta: Her şey bu 5 veriye bağlı

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Bu hafta açıklanacak ADP istihdam raporu, tarım dışı istihdam verileri ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın konuşması, Bitcoin yatırımcılarının yakından takip edeceği kritik gelişmeler olacak. Ekonomik verilerin zayıf gelmesi faiz indirimi beklentilerini artırabilir ve BTC fiyatını yükseltebilir. ABD Başkanı Trump'ın kripto rezervi oluşturma kararıyla yüzde 8 yükselen Bitcoin, makroekonomik göstergelerin etkisiyle dalgalanabilir.

Bitcoin ve Kripto Para Yatırımcıları Bu Verilere Odaklanacak

Kripto para yatırımcıları 4 Mart haftasında, ABD ekonomik takviminde yer alan beş önemli veri açıklamasını yakından takip edecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto rezervi oluşturma kararının yarattığı olumlu havanın ardından piyasalar kritik bir haftaya ilerliyor.

Hafta, çarşamba günü açıklanacak ADP Ulusal İstihdam Raporu ile başlıyor. Özel sektör iş büyümesinin önemli bir göstergesi olan bu veri için ekonomistler, şubat ayında 143.000 civarında bir istihdam artışı bekliyorlar. Önceki ay bu rakam 183.000 olarak açıklanmıştı.

Beklenenden güçlü bir rapor, iş gücü piyasasındaki dayanıklılığı gösterebilir ve yatırımcıların geleneksel varlıklara yönelmesiyle Bitcoin üzerinde baskı oluşturabilir. Tersine, zayıf bir sonuç Fed'in faiz indirimi beklentilerini artırabilir ve BTC'yi bir risk varlığı olarak destekleyebilir.

Perşembe günü açıklanacak İlk İşsizlik Başvuruları raporu, ABD iş gücü piyasasının anlık durumunu yansıtacak. MarketWatch'taki verilere göre analistler, 1 Mart'ta sona eren hafta için yaklaşık 243.000'e hafif bir yükseliş öngörüyorlar. Geçen haftanın rakamı 225.000 beklentisini aşarak 242.000'e ulaşmıştı ve ekonomik yumuşama sinyali vermişti.

Cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporu, finansal çevreler için büyük önem taşıyor. Tahminler şubat ayı için iş büyümesini 160.000, işsizlik oranını ise yüzde 4,1 olarak işaret ediyor. Güçlü istihdam verileri, daha yüksek faiz oranlarının devam edeceği anlamına gelebilir ve getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirebilir.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yapacağı konuşma, para politikası beklentilerinin tonunu belirleyebilir. Powell'ın açıklamaları, 2025'teki olası faiz indirimleri için ipuçları açısından dikkatle incelenecek. Powell yakın zamanda Senato Bankacılık Komitesi'ne faiz oranlarını indirmek için acele etmediğini söylemişti.

Cuma günü açıklanacak Tüketici Kredisi verileri, Amerikalıların borçlanma eğilimlerine ışık tutacak. Aralık ayında 40,85 milyar dolarlık bir artışın ardından, yeni veriler tüketici davranışları hakkında önemli ipuçları sağlayabilir.

Bitcoin haftaya yüzde 8'den fazla artışla başlayarak 92.811 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar aynı zamanda cuma günü Beyaz Saray'da gerçekleşecek kripto zirvesini de sabırsızlıkla bekliyor. Başkan Trump'ın ABD'yi büyüyen dijital varlık sektörünün ön saflarında konumlandırma hedefi, piyasalarda heyecan yaratıyor.