Bitcoin (BTC) ile altın arasındaki 90 günlük korelasyon tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kripto finans şirketi Galaxy'nin verilerine göre gösterge 22 Ekim'de 0,56'ya ulaşarak Kasım 2020'deki 0,50'lik rekoru geride bıraktı.

Korelasyon iki varlığın fiyatlarının ne ölçüde birlikte hareket ettiğini gösteriyor. Değerin 1'e yaklaşması tam uyuma, 0'a yaklaşması ise ilişkinin zayıfladığına işaret ediyor. Gösterge 23 Kasım'da 0,54 seviyesinde bulunurken 30 günlük korelasyon 0,59 oldu.

KORELASYON YILIN İLK YARISINDA 0,1'DEYDİ

Şirketin grafiklerine göre 90 günlük korelasyon 2026'nın ilk yarısında 0,1 civarında seyretti. Gösterge temmuzda yükselmeye başladı ve ekim başında 0,50'nin üzerine çıktı. 2020-2025 döneminde ortalama değer 0,11'di.

Galaxy'nin araştırma başkanı Alex Thorn rekoru sosyal medya hesabından duyurdu. Thorn paylaşımında "Bitcoin dijital altın değil miydi? Bitcoin altınla tüm zamanların en yüksek korelasyonuna ulaştı." ifadelerini kullandı.

Thorn şubatta ise Bitcoin'in Eylül 2025'ten bu yana altın gibi işlem görmemesinin yeni yatırımcılar gözündeki dijital altın anlatısına zarar verdiğini yazmıştı. Bir başka analize göre Bitcoin'in Nasdaq 100 endeksiyle korelasyonu yaklaşık 0,30'a inerek son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler iki varlık arasındaki yakınlaşmayı 40 trilyon doları aşan ABD borcuna ve para birimlerinin değer kaybedeceği endişesine bağlıyor. Geçmişte tahvil piyasasının sarsıldığı dönemlerde Bitcoin'in hisse senetlerinden ayrışmasının kısa sürdüğü de hatırlatılıyor.

ALTIN OCAK ZİRVESİNDEN YÜZDE 37 GERİLEDİ

Rekor, iki varlığın da değer kaybettiği bir döneme denk geliyor. Altın ocaktaki zirvesinden yüzde 37 geriledi. Bu, 1980'lerin başından bu yana 12 aylık bir dönemde görülen en büyük düşüş oldu.

Bitcoin de yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 32 değer kaybetti. Lider kripto para Ekim 2025'teki rekorunun yarısından fazlasını kaybetmiş durumda. Cuma günü ise iki varlık ayrıştı, altın yüzde 2 yükselirken Bitcoin 59 bin doların altını gördü.

Galaxy, 30 Haziran'daki 58 bin 500 dolarlık kapanış dibini izlenecek seviye olarak gösteriyor. Şirkete göre bu seviyenin altında bir kapanış daha derin bir düşüşün habercisi olabilir. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,6 değer kaybeden Bitcoin 59 bin 400 dolardan işlem görüyor.