Bitcoin jeopolitik gerilim ve faiz baskısıyla yatay seyrediyor
Bitcoin jeopolitik gerilim ve faiz baskısıyla yatay seyrediyor

Bitcoin jeopolitik gerilim ve faiz baskısıyla yatay seyrediyor
02.03.2026 21:00
Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini erteleyeceği beklentisi, Bitcoin'i 66.000 dolar bandına sıkıştırdı. Piyasada aşırı korku hakim olurken, lider varlık 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 25'ten fazla değer kaybetti.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını yüksek tutmaya devam edeceği beklentisi, kripto para piyasalarında risk iştahını baskılıyor. Hafta sonu yaşanan gelişmelerin ardından 60.000 dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, pazartesi günü toparlanarak 69.000 dolar bandında işlem gördü.

PİYASALARDA AŞIRI KORKU HAKİM

Hızlı düşüş sırasında piyasalarda yaklaşık 300 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi. Analistler, piyasadaki kaldıraç oranının daha önce düşürülmüş olması nedeniyle bu tasfiye sürecinin önceki dalgalanmalara kıyasla daha kontrollü gerçekleştiğini belirtiyor. Jeopolitik şokların kısa vadeli oynaklığı artırmasına rağmen piyasanın asıl odak noktası küresel likidite döngüsü olmaya devam ediyor.

Jeopolitik krizlerin emtia fiyatlarını yükselterek enflasyonist bir etki yaratması, Fed'in faiz indirim sürecini daha da zorlaştırıyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 15 seviyesine gerileyerek piyasada "Aşırı Korku" durumunun hakim olduğunu gösterdi. Makroekonomik belirsizliklerin gölgesinde ilerleyen Bitcoin, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 25'ten fazla değer kaybederek 2014'ten bu yana en zayıf ilk çeyrek performansını sergilemeye hazırlanıyor.

Son Dakika Kripto Para

SON DAKİKA: Bitcoin jeopolitik gerilim ve faiz baskısıyla yatay seyrediyor - Son Dakika
