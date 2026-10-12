Bitcoin kritik bölgenin altına düştü - Son Dakika
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Bitcoin kritik bölgenin altına düştü

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Bitcoin kritik bölgenin altına düştü
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Bitcoin'in 83 bin doların altına dönmesi, geçen haftanın kapanışında korunan desteği yeniden baskı altına aldı. Yüksek tahvil getirileri toparlanmayı sınırlarken yatırımcılar, satışların derinleşip derinleşmeyeceğini belirleyecek fiyat seviyelerini izliyor.

Bitcoin, 82 bin 500 doların altına geriledi. Önceki haftayı yaklaşık 83 bin 700 dolarda tamamlayan fiyatın bu eşiğin altına inmesi, haftalık kapanışta korunan bölgenin yeniden sınandığını gösteriyor. Gün içindeki düşüş ile haftalık kapanışın vereceği teknik sinyal ise birbirinden ayrılıyor.

Analist Rekt Capital, önceki değerlendirmesinde 82 bin 500 doların üzerinde haftalık kapanışı desteğin başarıyla sınanması olarak tanımlamıştı. Pazartesi günkü geri çekilme, bu bölgedeki alımların satışları karşılayıp karşılayamayacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Bunun haftalık ölçekte kalıcı bir kırılmaya dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belli değil.

SATIŞLARDA 82 BİN DOLAR EŞİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Daha kısa vadede izlenen aşağı yönlü eşik 82 bin dolarda bulunuyor. Bitfire'ın Decrypt'e aktardığı teknik değerlendirmeye göre bu seviyenin kaybedilmesi, 79 bin dolara doğru hareket riskini artırabilir.

Yukarı yönde ise aynı analizde 85 bin 600 doların artan işlem hacmiyle aşılması önem taşıyor. Böyle bir hareketin 87 bin 395 dolara doğru ilerlemeye alan açabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla fiyatın yalnızca 83 bin doların üzerine dönmesi ile daha güçlü bir toparlanmanın koşulları aynı anlama gelmiyor.

TAHVİL GETİRİLERİ TOPARLANMAYI SINIRLIYOR

Bitcoin'in karşısındaki baskı yalnızca teknik seviyelerden oluşmuyor. ABD tahvil getirilerinin yüksek kalması, faiz geliri sunan varlıkları daha cazip hale getiriyor. Bitunix'in ekim ayı piyasa değerlendirmesinde, bu koşulların Bitcoin ve diğer riskli varlıklara yönelen talebi sınırlayabileceği vurgulanıyor.

Tahvil faizlerinde geçen haftanın zirvelerinden geri çekilme görülmesi, finansal koşulların bütünüyle rahatladığı anlamına gelmiyor. Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlik, kalıcı toparlanmanın önündeki başlıca riskler arasında kalıyor.

Bu nedenle ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine tahvil piyasasının vereceği tepki önem taşıyor. Beklentilerin üzerinde bir sonuç faizlerin yüksek kalacağı görüşünü güçlendirebilir. Daha düşük bir veri ise tahvil getirilerinin gerilemesine ve risk iştahının toparlanmasına yardımcı olabilir.Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 82 bin 420 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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