Bitcoin likidite boşluğunda yön arıyor

24.03.2026 17:36
Bitcoin, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşunun gölgesinde 70 bin dolar civarında dar bir bantta işlem görüyor. Analistler, 72 bin doların üzerindeki ince likidite bölgesinin aşılması halinde fiyatın 82 bin dolara kadar hızlanabileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin fiyatı geçen hafta 76 bin dolara kadar yükseldikten sonra 67 bin dolara geriledi ve hafta sonuna doğru dengelendi. Yayım sırasında 71 bin dolar civarında el değiştiren Bitcoin, makro cepheden gelen çelişkili sinyaller nedeniyle net bir yön bulamıyor.

Kısa vadeli yükseliş ivmesini ABD-İran gerilimi sekteye uğrattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası operasyonlara ara vereceğini ima etmesinin ardından risk iştahı kısa süre canlandı, petrol fiyatları düştü ve hisse senetleri toparlandı. Ancak İran'ın görüşmeleri reddetmesi ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalması, enerji piyasaları ve enflasyon beklentileri üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Analistler, tekrarlanan politika dönüşlerinin fiyatlama temelini aşındırdığını ve çözülemeyen çatışma risklerinin piyasaları belirsizlik koşullarına geri ittiğini belirtti.

Bitcoin, geçmişteki riskten kaçış dönemlerine kıyasla daha ölçülü bir fiyat tepkisi verdi. Fiyat hafta sonunda kısa süre 70 bin doların altına sarktı ancak düşük kaldıraç ve daha dengeli pozisyonlanma sayesinde sert satışlardan kaçındı.

ETF VE TÜREV PİYASALARINDA DURAKSAMA

Spot Bitcoin ETF'lerine haftalık net giriş, bir önceki haftaki 790 milyon dolardan yaklaşık 152 milyon dolara geriledi. Üç günlük çıkış serisinin ardından tek günde 167 milyon dolarlık giriş kaydedilse de Ethereum (ETH) ürünlerinde çıkışlar sürdü.

Türev tarafında açık pozisyon miktarı geriledi, kümülatif hacim deltası negatife döndü. Bu bileşim genellikle satış tarafı baskısının yeniden güçlendiğine işaret ediyor. Opsiyon verilerinde ise aşağı yönlü korumaya olan talebin arttığı görülüyor.

Zincir üstü veriler de durgun bir tablo çiziyor. Transfer hacimleri ve ağ kullanımı zayıf seyrederken karlılık metrikleri daraldı. Bu durum yatırımcıları düşüşlere karşı daha hassas hale getiriyor.

Kurumsal talep ise tamamen ortadan kalkmadı. Analistler, Bitcoin'in Mart açılış seviyesi olan 67 bin doların üzerinde tutunmasını, hisse senetleri geri çekilirken bile yüksek inançlı pozisyonlanmanın sürdüğüne yordu. Birikimlerin geçen haftaki makro türbülanstan önce başladığı değerlendiriliyor.

Fiyatta asıl sınav 72 bin dolar seviyesinde. Analistler, bu eşiğin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde sınırlı satış baskısı nedeniyle fiyatın 82 bin dolara doğru hızlanabileceğini öne sürdü. Kırılım gerçekleşmezse Bitcoin'in mevcut bandında kalmaya devam etmesi bekleniyor. Fed'in şahin duruşu, yükselen enflasyon beklentileri ve tırmanan jeopolitik risk, likiditeyi risk varlıklarından uzaklaştırmaya devam ediyor.

Pistte feci kaza Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Pistte feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı İşte o anlar Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar
Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür

17:43
İşte Trump’a “Savaşı devam ettir“ diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
16:15
Yunanistan’da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
