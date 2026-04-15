Bitcoin madencileri yapay zeka rallisiyle öne çıktı

Hareket, madencilik sektöründe güç yoğun altyapıyı yapay zeka iş yükleri için yeniden konumlandırma trendinin devamı niteliğinde. Tanınmış bir varlık yöneticisi, "Bitcoin kapasitelerini yapay zeka pazarına hizmet edecek şekilde agresif biçimde çeşitlendiriyorlar. Buna rağmen diğer veri merkezi şirketlerine kıyasla piyasa değeri-megavat bazında ciddi iskontolu işlem görüyorlar" değerlendirmesini yaptı. Aynı analist, bu madencilerin pivot yaparak elde edebilecekleri sermaye maliyeti avantajını sektördeki rakiplerinden önce keşfettiğini de vurguladı.

ABD-İRAN GERİLİMİ BORSADA BÜYÜK ÖLÇÜDE FİYATLANDI

HIVE, geçen ay Paraguay'da BUZZ yüksek performanslı hesaplama (HPC) birimi aracılığıyla bir GPU kümesi kurdu. Şirket, yaklaşık 300 megavatlık hidroelektrik kapasitesini 2027'ye kadar uzanan AI genişlemesinin üssü olarak kullanıyor. Paralel süreçte İsveç'teki ASIC makine operasyonları kısıtlandı. Açıklanan sermaye Kanada'daki GPU destekli veri merkezi kapasitesine yönlendiriliyor. HIVE hisseleri yaklaşık yüzde 12 artışla 2,42 dolardan işlem gördü.

Bitfarms, Keel Infrastructure (NASDAQ: KEEL) adıyla yeniden markalaşarak dönüşümünü daha kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Şirket, büyük bulut ve hesaplama müşterilerine güç güvenceli veri merkezi kapasitesi kiralayan bir modele geçiyor. ABD ve Kanada'yı kapsayan 2,2 gigavatlık geliştirme hattı ile 520 milyon dolarlık likiditeyle desteklenen bu yapıda ilk AI gelirleri 2027'de bekleniyor. Keel hisseleri yüzde 10'un üzerinde artışla 2,35 dolardan işlem gördü. Bu fiyat Ocak'tan bu yana kaydedilen en yüksek seviye.

S&P 500 VE SEKTÖR GENELİNDE EŞ ZAMANLI YÜKSELİŞ

Canaan, Bitdeer ve IREN dahil diğer madenci hisseleri de salı günü yüzde 7 ile yüzde 10 arasında değer kazandı. Genel piyasada toparlanma belirginleşti. S&P 500, Ocak'taki tüm zamanların zirvesine yalnızca küçük bir farkla yaklaşarak ABD-İran geriliminden kaynaklanan kayıpların neredeyse tamamını geri aldı.