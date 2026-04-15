Bitcoin madencileri yapay zeka rallisiyle öne çıktı

15.04.2026 16:21
HIVE Digital ve Bitfarms'ın yeniden markalanan şirketi Keel Infrastructure'ın hisseleri çarşamba sabahı yüzde 10'un üzerinde artışla yapay zekaya yönelen Bitcoin madencileri arasındaki ralliye öncülük etti. Aynı saatlerde Bitcoin iki aylık zirvesine ulaşarak 76.100 doları aştı. ABD borsaları ise İran ile yaşanan gerilimden kaynaklanan kayıpların büyük bölümünü telafi etti.

Hareket, madencilik sektöründe güç yoğun altyapıyı yapay zeka iş yükleri için yeniden konumlandırma trendinin devamı niteliğinde. Tanınmış bir varlık yöneticisi, "Bitcoin kapasitelerini yapay zeka pazarına hizmet edecek şekilde agresif biçimde çeşitlendiriyorlar. Buna rağmen diğer veri merkezi şirketlerine kıyasla piyasa değeri-megavat bazında ciddi iskontolu işlem görüyorlar" değerlendirmesini yaptı. Aynı analist, bu madencilerin pivot yaparak elde edebilecekleri sermaye maliyeti avantajını sektördeki rakiplerinden önce keşfettiğini de vurguladı.

ABD-İRAN GERİLİMİ BORSADA BÜYÜK ÖLÇÜDE FİYATLANDI

HIVE, geçen ay Paraguay'da BUZZ yüksek performanslı hesaplama (HPC) birimi aracılığıyla bir GPU kümesi kurdu. Şirket, yaklaşık 300 megavatlık hidroelektrik kapasitesini 2027'ye kadar uzanan AI genişlemesinin üssü olarak kullanıyor. Paralel süreçte İsveç'teki ASIC makine operasyonları kısıtlandı. Açıklanan sermaye Kanada'daki GPU destekli veri merkezi kapasitesine yönlendiriliyor. HIVE hisseleri yaklaşık yüzde 12 artışla 2,42 dolardan işlem gördü.

Bitfarms, Keel Infrastructure (NASDAQ: KEEL) adıyla yeniden markalaşarak dönüşümünü daha kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Şirket, büyük bulut ve hesaplama müşterilerine güç güvenceli veri merkezi kapasitesi kiralayan bir modele geçiyor. ABD ve Kanada'yı kapsayan 2,2 gigavatlık geliştirme hattı ile 520 milyon dolarlık likiditeyle desteklenen bu yapıda ilk AI gelirleri 2027'de bekleniyor. Keel hisseleri yüzde 10'un üzerinde artışla 2,35 dolardan işlem gördü. Bu fiyat Ocak'tan bu yana kaydedilen en yüksek seviye.

S&P 500 VE SEKTÖR GENELİNDE EŞ ZAMANLI YÜKSELİŞ

Canaan, Bitdeer ve IREN dahil diğer madenci hisseleri de salı günü yüzde 7 ile yüzde 10 arasında değer kazandı. Genel piyasada toparlanma belirginleşti. S&P 500, Ocak'taki tüm zamanların zirvesine yalnızca küçük bir farkla yaklaşarak ABD-İran geriliminden kaynaklanan kayıpların neredeyse tamamını geri aldı.

Kripto Para

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
