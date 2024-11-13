Bitcoin madencilik devi MARA BTC rezervlerini artırdı

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Piyasa değeri bakımından en büyük halka açık Bitcoin madencisi konumundaki MARA Holdings, üçüncü çeyrekte finansal performansını iyileştirmeye devam ediyor. İkinci çeyrekteki 199,7 milyon dolarlık net zararın ardından, üçüncü çeyrekte hisse başına 0,34 dolar zarar bildiren şirket, Bitcoin rezervlerini artırmaya odaklanıyor.

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MARA Holdings üçüncü çeyrekte toplam 8.280 Bitcoin edinmeyi başardı. Şirket Bitcoin'lerin 2.070'ini madencilik faaliyetleriyle elde ederken, 6.210'unu piyasadan temin etti.

Operasyonel gelişmelere bakıldığında MARA, Ekim ayında hash oranını 40.2 EH/s seviyesine yükselterek önemli bir ilerleme kaydetti. Şirket Ohio'da toplam 222 megawatt kapasiteli iki tesis için kilowatt başına 270 dolar yatırım yaptı.

MARA CEO'su Fred Thiel, yapay zeka teknolojilerinin Bitcoin madenciliğindeki önemine dikkat çekti. Thiel, başarılı Bitcoin madencilerinin yapay zekayı operasyonlarına entegre ederek, düşük maliyetli enerji kullanımında verimlilik sağlayacağını belirtti.

MARA'nın hisseleri son beş işlem gününde yüzde 42 değer kazanımı gösterdi. Hisse senedi yılbaşından bu yana yüzde 10 değer kazanarak 25,23 dolar seviyesinden işlem görüyor.