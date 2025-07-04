Bitcoin madencisi Riot hibrit stratejisiyle üretimi ikiye katladı - Son Dakika
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Bitcoin madencisi Riot hibrit stratejisiyle üretimi ikiye katladı

Bitcoin madencisi Riot hibrit stratejisiyle üretimi ikiye katladı
04.07.2025 12:39
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Bitcoin madenciliği şirketi Riot Platforms, haziran ayında bir önceki yıla oranla yüzde 76 artışla 450 Bitcoin üretti. Şirket, Teksas tesisindeki güç kapasitesini yapay zekâ projelerine ayırarak hibrit gelir modeli geliştirdi. Bu strateji sayesinde 19.273 BTC rezerve ulaşan Riot, aynı zamanda 41,7 milyon dolar Bitcoin satışı gerçekleştirdi.

Madenciliği sektörünün öncü firmalarından Riot Platforms, dikkat çekici bir performans sergiledi. Şirketin Teksas tesisinde uyguladığı çift kullanımlı sistem sayesinde hem Bitcoin madenciliği hem de yapay zekâ projelerinden gelir elde etmeyi başardı.

Riot Platforms Çift Gelir Modeliyle Bitcoin Piyasasında Öne Çıktı

Riot Platforms CEO'su Jason Les, hazırlanan açıklamada şirketin 450 Bitcoin ürettiğini ve bunun aynı zamanda Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi'nin Dört Eşzamanlı Zirve (Four Coincident Peak – 4CP) programının ilk adımını temsil ettiğini belirtti.

Şirketin güç stratejisi, ekonomik kısıtlama ve 4CP ile diğer talep yanıt programlarına gönüllü katılımı içeriyor. Bu yaklaşım, şebeke istikrarına önemli ölçüde katkıda bulunurken Riot'un rekabet konumunu da güçlendiriyor.

Şirket, ocak ayında Corsicana tesisindeki elektrik gücünün bir kısmını yapay zekâ ve yüksek performanslı bilgi işlem kullanımlarına yönlendirmeye başladı. Bu hamle, artan madencilik rekabeti karşısında gelir akışlarını çeşitlendirme amacını taşıyor.

Riot, aynı zamanda ERCOT'tan 4CP programının başlangıcında bazı madencilik kredileri elde ettiğini kaydetti. Bu program, Teksas'ta yoğun yaz aylarında yükü dengelemeye yardımcı olmak için tasarlanmış.

CompaniesMarketCap verilerine göre Riot, Core Scientific ve Marathon Digital Holdings'in ardından en büyük kripto para madencilerinden biri konumunda. RIOT hisselerinin Nasdaq'taki değeri 12,20 dolarken, firmanın toplam piyasa değeri 4,36 milyar dolara ulaştı.

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SON DAKİKA: Bitcoin madencisi Riot hibrit stratejisiyle üretimi ikiye katladı - Son Dakika
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