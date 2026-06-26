Bitcoin neden 59 bin doların altına düştü?

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC) geniş çaplı bir satış dalgasında 59 bin doların altına indi. Analistlere göre düşüşün arkasında makro kaynaklı risk iştahı kaybı bulunuyor. Ethereum aynı dönemde yaklaşık yüzde 4 düşüşle 1550 dolara, XRP ise yüzde 3,6 kayıpla 1,03 dolara geriledi.

Satış baskısı Asya borsalarına da yansıdı. Cuma sabahı Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 8'i aşan düşüşle devre kesiciyi tetikledi. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 4,9, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 2,3 geriledi. Presto Research'ten araştırma uzmanı Min Jung, Bitcoin'in hisse senetleriyle aynı yönde hareket ettiğini ve Asya seansında riskli varlıklarla birlikte baskı altına girdiğini söyledi.

ENFLASYON FED FAİZ İHTİMALİNİ CANLI TUTTU

Düşüşün, basit bir kâr satışından çok makroekonomik ortamdaki değişimden kaynaklandığı değerlendiriliyor. ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi mayısta yıllık yüzde 4,1, çekirdek PCE ise yüzde 3,4 arttı. Bu veriler Fed'in bu yıl faiz artırma ihtimalini masada tutarken dolar güçlenmeye devam etti ve riskli varlıklara satış baskısı bindi. Yapay zeka ve yarı iletken hisselerine kayan risk iştahı da sermayenin kriptodan borsaya göçüne yol açtı.

ETF ÇIKIŞLARI ALTI GÜNE UZADI

ABD spot Bitcoin ETF'lerinden perşembe 696,3 milyon dolar net çıkış yaşandı. Bu rakam, 27 Mayıs'tan bu yana en büyük günlük çıkış oldu ve çıkış serisini altı güne taşıdı. Zayıflayan kurumsal alım ilgisi, fiyat baskısını artıran bir etken olarak görülüyor. Analistler, 60 bin dolar direnç hâline gelirse işlemcilerin 54 bin-56 bin dolar yapısal destek bölgesine, çıkışlar sürerse 57 bin-58 bin dolar aralığına odaklanabileceğini belirtti.

CoinEx baş analisti Jeff Ko, kilit sorunun Bitcoin'in 60 bin doları hızla geri alıp alamayacağı olduğunu söyledi. Standard Chartered dijital varlıklar araştırma başkanı Geoff Kendrick, kısa vadeli hareketin makroya ve kurumsal girişlerin dönüp dönmeyeceğine bağlı olduğunu, ETF fonları toparlanmazsa oynaklığın süreceğini belirtti. Bitwise yatırım direktörü Matt Hougan ise kısa vadede faiz ve likiditenin yük oluşturduğunu, ancak kurumların dijital varlıkları benimsemesindeki uzun vadeli eğilimin bozulmadığını ve mevcut tablonun uzun vadeli yükseliş döngüsü içinde bir düzeltme sayılabileceğini söyledi.