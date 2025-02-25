Bitcoin piyasasında sert düzeltme: Bitcoin\'i neler bekliyor?

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Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109 bin dolardan sonra korku dolu bir düşüşle 89 bin dolar seviyesine kadar geriledi. SEC'deki yönetim değişikliği ve kurumsal yatırımcıların piyasadan 1.18 milyar dolarlık çıkış yapması, bu sert düzeltmenin ana sebepleri olarak öne çıkıyor. Teknik göstergeler Bitcoin'in 84-92 bin dolar bandında konsolide olabileceğini gösterirken, uzmanlar 200 günlük hareketli ortalamanın aşılmaz bir destek oluşturacağı konusunda hemfikir.

Bitcoin Rekordan Sonra Sert Düşüş Yaşadı

Lider kripto para birimi Bitcoin, 25 Şubat 2025 tarihinde yatırımcıları şaşırtan bir hareketle 89.407 dolar seviyesine geriledi. Bu düşüş, son üç ayın en düşük değerine işaret ederken, 2024'ün son çeyreğinde yakalanan yükseliş trendinin ardından gelen teknik bir ayarlama olarak değerlendiriliyor. Özellikle 20 Ocak 2025'te Bitcoin'in 109.000 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından sonra gelen bu geri çekilme, piyasa katılımcılarını tedirgin ediyor.

Bu düşüşün ardında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda (SEC) yaşanan yönetim değişikliğinin etkisi olduğu düşünülüyor. Gary Gensler'in 20 Ocak 2025'te görev süresinin dolmasının ardından, kripto dostu politikalarıyla tanınan eski komiser Paul Atkins'in geçici başkan olarak atanması, piyasalarda belirsizliği artırdı. Trump yönetiminin Blockchain teknolojisine verdiği destek doğrultusunda gerçekleşen bu atama, SEC'in Coinbase ve Ripple davalarını yeniden değerlendireceği yönünde beklentiler oluşturdu. Atkins'in Senato Bankacılık Komitesi'ndeki onay süreci devam ederken, Hester Peirce liderliğindeki kripto görev gücü, sektör politikalarının belirlenmesinde aktif rol oynuyor.

Bitcoin'in 50 günlük hareketli ortalamanın (98.933 dolar) altına inmesi, kısa vadeli momentum kaybını gösteriyor. Teknik analistlerin Fibonacci geri çekilme analizlerine göre, kripto para biriminin ilk destek noktası 87.110 dolar (yüzde 23,6), ikinci destek noktası ise 84.660 dolar (50 günlük EMA) seviyelerinde bulunuyor. RSI göstergesinin 42 seviyesinde nötr bölgede seyretmesi, satış baskısının devam edebileceğini ancak aşırı satım koşullarının henüz oluşmadığını gösteriyor. Piyasa katılımcıları, 200 günlük EMA'nın (81.336 dolar) sağlam bir destek oluşturup oluşturmayacağını test edecek bir konsolidasyon dönemine girildiğini düşünüyor.

Kurumsal cephede ise karışık sinyaller dikkat çekiyor. Strategy'nin 450.000 BTC'lik devasa portföyünü korumaya devam etmesine rağmen, diğer kurumsal yatırımcıların son üç haftada 1,18 milyar dolarlık çıkış yapması, likidite üzerinde baskı oluşturuyor. JPMorgan analistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele politikalarındaki belirsizliğin kısa vadeli dalgalanmaları tetikleyebileceği uyarısında bulunurken, Bloomberg Intelligence stratejisti Mike McGlone daha iyimser bir bakış açısıyla bu düşüşü "sağlıklı bir düzeltme" olarak nitelendiriyor.

Küresel gelişmeler de Bitcoin fiyatlarını etkiliyor. İngiltere'nin Blockchain tabanlı dijital tahvil ihraç planları ve Çin'in dijital yuanı uluslararası arenada güçlendirme çabaları, kripto varlıkların benimsenmesini hızlandıran faktörler olarak öne çıkıyor. Teknolojik açıdan, Lightning Network'un kapasitesindeki artış ve Taproot uygulamalarının yaygınlaşması, Bitcoin'in altyapısını güçlendiriyor. Bu gelişmeler ışığında yatırımcılar, enflasyon verilerini ve düzenleyici çerçevedeki değişiklikleri yakından takip ediyor.

Bitcoin'in 89 bin dolar seviyesine gerilemesi, teknik açıdan 84-92 bin dolar bandında bir yatay hareket ihtimalini güçlendiriyor. Piyasa uzmanları, 200 günlük EMA'nın (81.336 dolar) aşılmaz bir destek olacağı konusunda görüş birliğine varmış durumda. Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken faktörler arasında ABD enflasyon rakamları, Fed'in faiz kararları, Strategy gibi şirketlerin Bitcoin alım stratejileri ve teknolojik yenilikler yer alıyor. 2025 yılı için 150-200 bin dolar aralığındaki hedef tahminler hâlâ gerçekçi bulunurken, kısa vadede 85-95 bin dolar seviyelerinde oynaklık bekleniyor.