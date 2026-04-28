Bitcoin spot ETF'lerindeki dokuz günlük giriş serisi sonlandı - Son Dakika
Bitcoin spot ETF'lerindeki dokuz günlük giriş serisi sonlandı

Bitcoin spot ETF\'lerindeki dokuz günlük giriş serisi sonlandı
28.04.2026 17:10
ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri pazartesi günü dokuz seanslık pozitif serisini sonlandırdı. BTC'nin 77.000 doların altına gerilediği günde fonlar 263 milyon dolar net çıkış kaydetti. Önceki dokuz seans boyunca fonlara toplam 2,1 milyar dolar giriş gerçekleşmişti. Aynı dönemde Bitcoin yaklaşık yüzde 10 değer kazanmıştı.

Fon bazında en büyük çıkış 150 milyon dolarla Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund'dan (FBTC) geldi. Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) yaklaşık 47 milyon, ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) ise yaklaşık 43 milyon dolar çıkış kaydetti. BlackRock'ın IBIT fonuyla Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF (MSBT) ise akışların sıfırda kaldığı fonlar arasında yer aldı.

Korku ve Açgözlülük Endeksi pazartesi günü 47 puanla üç ayın ardından ilk kez "Nötr" bölgesine taşındı. Bitcoin'in 80.000 doların üzerinde tutunamadığı salı günü endeks "Korku" bölgesine geri döndü. Spot Ethereum ETF'leri de 50,5 milyon dolar çıkışla aynı yönde hareket etti. XRP ve Solana ETF'leri sıfır giriş kaydetti.

KURUMSAL TALEP NİSAN'DA MADENCİLİK ARZINI KATLADI

Bitcoin'in nisan rallisi, kurumsal talebin madencilik arzını büyük ölçüde aştığı bir dönemde gerçekleşti. Strategy nisan ayında bugüne kadar 56.235 BTC satın alırken küresel ETF'ler de müşterileri adına 34.552 BTC ekledi. Aynı dönemde madencilerin ürettiği Bitcoin miktarı ise yaklaşık 11.829 BTC olarak tahmin ediliyor.

Analistler Bitcoin'in son günlerdeki sert geri çekilmesini arz-talep dengesizliğiyle değil, kaldıraçlı uzun pozisyonların zorla tasfiyesinin tetiklediği "klasik likidite olayıyla" açıkladı. Daha önceki analizlerde ise 80.000 dolar seviyesinin reddedilmesinin o seviyede tavan arzına işaret ettiği ve hem ETF yatırımcıları hem de kısa vadeli balinalar için düzeltmeyi uzatabileceği öngörülmüştü.

Son Dakika Kripto Para Bitcoin spot ETF'lerindeki dokuz günlük giriş serisi sonlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bitcoin spot ETF'lerindeki dokuz günlük giriş serisi sonlandı - Son Dakika
