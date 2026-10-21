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Bitcoin toparlanırken yeni riskler öne çıktı

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Bitcoin toparlanırken yeni riskler öne çıktı
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Bitcoin yeniden 83 bin doların üzerine çıkarken kripto piyasasında alımlar güçlendi. Spot Bitcoin ETF'lerine para girişi ise önceki işlem gününe göre belirgin biçimde yavaşladı. Hisse piyasasındaki zayıflık ve yüksek tahvil getirileri toparlanmanın önündeki riskler arasında bulunuyor.

Yaklaşık 81 bin dolar çevresinden başlayan dönüş, Bitcoin'i yeniden geçen haftaki kayıplarını azaltmaya yöneltti. Ethereum, XRP ve Solana da yükselişe katıldı. Buna rağmen Bitcoin, eylülde gördüğü 87 bin doların üzerindeki seviyelerin altında kalmayı sürdürdü.

ETF GİRİŞLERİNDE HIZ KESİLDİ

Fiyatın toparlanmasına eşlik eden fon talebi, iki işlem gününde farklı bir görünüm sergiledi. Farside Investors verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine 19 Ekim'de 526,7 milyon dolar net giriş oldu. Bir sonraki işlem günü olan 20 Ekim'de tutar 23,2 milyon dolara geriledi.

Fonlara net para girişi devam etti. Buna karşılık girişin bir gün önceki seviyenin oldukça altında kalması, güçlü alımların aynı hızda sürmediğini gösterdi. Fiyattaki yükselişin kalıcılığı değerlendirilirken sonraki seanslarda fon talebinin yeniden güçlenip güçlenmeyeceği izlenecek.

S&P 500 VE TAHVİLLERDEKİ RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Toparlanmanın karşısındaki risklerden biri de geleneksel piyasalardaki görünüm oldu. CryptoQuant platformunda değerlendirme yayımlayan nocoffeenobrain adlı analist, Bitcoin ve S&P 500'deki ivme kaybına dikkat çekti. Analiste göre ABD'nin 10 yıllık tahvil getirilerinin çok yıllık zirvelere yaklaşması, riskli varlıkların üzerindeki baskıyı artırabilir.

Değerlendirmede, hisse senetlerinde daha büyük bir geri çekilme yaşanması halinde Bitcoin'in de bundan etkilenebileceği belirtildi. Analist, 2018 sonu ve 2025'in ilk aylarındaki benzer görünümlere işaret etti. Bu dönemlerdeki düşüşleri tetikleyen nedenlerin farklı olduğunu da vurgulayarak geçmişin aynı biçimde tekrarlanacağını ileri sürmedi.

Piyasadaki bütün değerlendirmeler düşüş beklentisine dayanmıyor. Analist Michaël van de Poppe, Bitcoin'in henüz belirgin bir yön seçmeden mevcut aralığında hareket ettiğini düşünüyor. Bu görüş, kısa vadeli yükseliş kadar olası geri çekilmenin de fiyat aralığı dışına kalıcı bir hareketle teyit edilmesine odaklanıyor.

Önümüzdeki önemli takvim başlığı, ABD Merkez Bankasının (Fed) 27-28 Ekim toplantısı olacak. Faiz kararı 28 Ekim'de açıklanacak. Karar öncesinde fon girişlerinin seyri ve tahvil piyasasındaki hareketler, Bitcoin'in toparlanmasının gücünü değerlendirirken izlenecek başlıklar arasında yer alıyor. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 83 bin 345 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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