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Bitcoin ve Ethereum fonlarında yollar ayrıldı

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Bitcoin ve Ethereum fonlarında yollar ayrıldı
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ABD'deki spot Bitcoin fonları geçen haftayı sınırlı para girişiyle tamamlarken Ethereum fonlarında çıkışlar ağır bastı. Bitcoin tarafında önceki haftanın güçlü talebi yavaşladı. Ethereum fonları ise haftaya gelen parayı sonraki günlerde koruyamadı.

28 Eylül-2 Ekim dönemine ilişkin mevcut verilere göre Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yaklaşık 83 milyon dolar net giriş oldu. Ethereum fonlarından ise yaklaşık 118 milyon dolar çıktı. Farside Investors tablosunda cuma günü bazı fonların verileri henüz yer almadığı için toplamlar güncellenebilir.

İki fon grubunda da hafta para girişiyle başladı. Bitcoin fonları hafta ortasındaki çıkışın ardından yeniden yatırım çekerken Ethereum tarafında pazartesi gününü art arda dört çıkış günü izledi.

BİTCOİN FONLARI EKİME GİRİŞLE BAŞLADI

Bitcoin fonlarına pazartesi yaklaşık 31 milyon dolar, salı 66,2 milyon dolar girdi. Çarşamba günü yaşanan 148,7 milyon dolarlık çıkış, dokuz işlem günü süren net giriş serisini sona erdirdi.

Yatırımcı talebi ekimin ilk iki işlem gününde yeniden pozitife döndü. Perşembe 102,7 milyon dolar, cuma ise mevcut verilere göre 31,7 milyon dolar giriş kaydedildi. Böylece iki günlük toplam 134,4 milyon dolara ulaştı ve haftanın yeniden net girişle tamamlanmasını sağladı.

Haftalık tutar, önceki dönemin belirgin biçimde gerisinde kaldı. Bitcoin fonları 21-25 Eylül haftasında yaklaşık 2,39 milyar dolar çekmişti. Son haftadaki yaklaşık 83 milyon dolarlık giriş, bu güçlü talebin aynı hızla sürmediğini gösterdi.

ETHEREUM FONLARINDA DÖRT GÜN ÜST ÜSTE ÇIKIŞ

Ethereum fonlarına pazartesi 17,1 milyon dolar girdi. Salı günü başlayan çıkışlar, çarşamba ve perşembe hızlandı. Bu iki günde sırasıyla yaklaşık 59,6 milyon dolar ve 55,4 milyon dolar fondan ayrıldı.

Cuma için bildirilen 17,3 milyon dolarlık çıkışla birlikte haftalık net kayıp yaklaşık 118 milyon dolara ulaştı. Böylece Ethereum fonları son üç haftanın ikisini net çıkışla tamamladı.

Bir önceki hafta ise tablo tersiydi. Ethereum fonları 21-25 Eylül döneminde yaklaşık 690 milyon dolar net giriş almıştı. Son haftanın dört işlem gününe yayılan çıkışları, bu toparlanmanın devam etmediğini ortaya koydu.

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