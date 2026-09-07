Bitcoin yatırımcısında kritik değişim - Son Dakika
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Bitcoin yatırımcısında kritik değişim

Bitcoin yatırımcısında kritik değişim
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Bitcoin 83 bin dolarlık direnci aşamazken cüzdan gruplarındaki eğilim satış yönüne döndü. Glassnode verilerine göre cüzdan gruplarının toplam eğilimi haziran başından bu yana ilk kez net satış yönüne geçerken bu harekette en az bin Bitcoin tutan balinalar öne çıktı. Buna karşılık 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalarda beklenen kesişim yükseliş yönünde bir karşı sinyal oluşturuyor. Kripto para yayım sırasında 79 bin 358 dolardan işlem görüyor.

Geri çekilme, Bitcoin'in son yılların en güçlü haftalık kazançlarından birinin ardından geldi. Kripto para 19 Ağustos'ta ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvillerde geri alım tutarını en az iki katına çıkaracağını duyurmasının ardından yaklaşık 64 bin dolardan 79 bin dolara sıçramıştı. Hazine, programın amacını uzun vadeli tahvil piyasasına daha fazla likidite desteği sağlamak olarak açıkladı. Bitcoin 83 bin dolarlık güçlü satış duvarını ve mayıstaki önceki zirvesini aşamadı. Fiyat ardından yeniden 80 bin doların altına indi.

TÜM CÜZDAN GRUPLARI HAZİRANDAN BERİ İLK KEZ SATIŞTA

Glassnode'un cüzdan büyüklüğüne göre biriktirme eğilim skoru, yatırımcı gruplarının yakın dönemdeki bakiye değişimini ve cüzdan büyüklüğünü birlikte değerlendiriyor. Skorun 1'e yaklaşması biriktirmeye, 0'a yaklaşması ise satışa işaret ediyor. Ölçümde borsalar, madenciler ve bazı diğer kuruluşlar dışarıda tutuluyor.

Cüzdan gruplarının toplam eğilim skoru 0,37'ye gerilerken satış yönündeki harekette en az bin Bitcoin tutan balinalar öne çıkıyor. Bitcoin yaz boyunca 60 bin dolar dolayında yatay seyrederken neredeyse bütün gruplar yaklaşık üç ay boyunca yoğun biçimde birikim yaptı. Güncel skorlar bu grupların fiyat 80 bin dolar bölgesini zorlarken satış tarafına geçtiğine işaret ediyor.

79 BİN 687 DOLARDA DİRENÇ, GOLDEN CROSS UMUDU

50 haftalık hareketli ortalama 79 bin 687 dolardan geçiyor ve Bitcoin için direnç oluşturuyor. Fiyatın bu eşiğin altında kalması kısa vadeli yönün belirsizliğini artırıyor.

Teknik görünümdeki karşı sinyal olası bir golden cross oluşumundan geliyor. Golden cross, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşuyor. Kesişim en erken 8 Eylül Salı günü gerçekleşebilir. Bu olasılık Bitcoin'in direnç bölgesini aşabileceği beklentisini destekliyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin yatırımcısında kritik değişim - Son Dakika

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