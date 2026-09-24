Bitcoin yeniden yükselişe geçecek mi?

Yayım sırasında yaklaşık 84 bin 100 dolardan işlem gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,8 geriledi. Aynı dönemde 82 bin 941 dolara kadar inen fiyat, kaybının bir kısmını telafi etti. Haftalık kazanç ise yüzde 9,4 seviyesinde kaldı.

Hafta başında 87 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, çarşamba günü aynı bölgeyi yeniden denedi. İki yükselişin de satışlarla karşılaşması, alıcıların fiyatı daha yukarı taşımakta zorlandığını gösterdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisinin 23 Eylül'de yüzde 5,11 ile 2007'den bu yana en yüksek kapanışına ulaşması da riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.

BİTCOİN'DE 84 BİN DOLAR SINAVI

Geri çekilmenin ardından ilk sınav, 84 bin-85 bin dolar bölgesinde kalıcılık sağlanması olacak. Zincir üstü analiz şirketi Glassnode, uzun vadeli yatırımcıların tuttuğu Bitcoin'lerin maliyetlerinin bu aralıkta yoğunlaştığını belirtiyor. Bu nedenle fiyatın bölgeyi koruyup koruyamadığı, yükselişin devamı açısından önem taşıyor.

Glassnode'un değerlendirmesinde, 84 bin dolar üzerinde tutunulması halinde 95 bin-97 bin dolar aralığına uzanan yükseliş senaryosu geçerliliğini koruyor. Şirket, opsiyon pozisyonları ile zincir üstü değerleme göstergelerinin bu bölgede önemli bir direnç oluşturabileceğini düşünüyor. Fiyatın yeniden 84 bin doların altına dönmesi ise 77 bin dolardaki daha aşağı desteği gündeme getirebilir.

Daha yakın vadede izlenen seviyelerden biri 82 bin 500 dolar. Teknik analist Ali Martinez, grafikteki çift dip oluşumuna dayanarak bu bölgenin destek olarak çalışabileceğini değerlendiriyor. Böylece yakın vadede 82 bin 500 doların korunması ile daha geniş görünümde 84 bin dolar üzerinde tutunulması, iki ayrı eşik olarak izleniyor.

BÜYÜK CÜZDANLARA 114 BİN BTC EKLENDİ

Fiyattaki geri çekilmeye rağmen büyük yatırımcıların son aylardaki birikimi, yükselişi destekleyen veriler arasında yer alıyor. Analiz şirketi Santiment'e göre 100 ile 1.000 BTC tutan cüzdanlar, 15 Temmuz'dan bu yana bakiyelerine 113 bin 950 BTC ekledi. Bu grubun toplam varlığı yüzde 2,22 artarak yaklaşık 5,24 milyon BTC'ye ulaştı.

Santiment, söz konusu cüzdan grubunun alımlarının geçmişte güçlü fiyat hareketlerinden önce veya yükseliş sırasında görüldüğünü belirtiyor. Son birikim de Bitcoin'in ağustos ortasından itibaren toparlandığı dönemde sürdü. Bu veri, büyük cüzdanların yükseliş boyunca varlıklarını artırdığını gösteriyor.

Borsalarda tutulan Bitcoin miktarı da geriliyor. CryptoQuant verilerine göre rezervler yaklaşık 2,7 milyon BTC ile dört ayın en düşük düzeyine indi. Borsa rezervlerinin azalması, doğrudan satışa sunulabilecek miktarı sınırlayabilir. Fiyatın toparlanması için alıcı talebinin de sürmesi gerekiyor.

Kısa vadeli satışlara karşın daha geniş teknik görünümde olumlu işaretler bulunuyor. Analist Scott Melker'in 23 Eylül tarihli karşılaştırmasında Bitcoin ve Ethereum, 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde bulunan büyük kripto paralar arasında yer aldı. Bu ortalama uzun vadeli eğilimi izlemek için kullanılıyor ve tek başına yeni yükseliş garantisi vermiyor.

Spot Bitcoin fonlarına devam eden girişler de talep tarafını destekliyor. Buna karşılık tahvil getirilerinin ve doların güçlenmesi, toparlanmayı zorlaştırabilecek unsurlar arasında kalıyor. Bitcoin için kısa vadede izlenecek nokta, 84 bin doların üzerine dönüşün kalıcı olup olmayacağı ve 85 bin doların yeniden aşılıp aşılamayacağı olacak.