Bitcoin'de düşüş bekliyordu: 'Yanıldım' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin'de düşüş bekliyordu: 'Yanıldım'

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitcoin\'de düşüş bekliyordu: \'Yanıldım\'
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto analiz platformu Into The Cryptoverse'ün kurucusu Benjamin Cowen, Bitcoin'deki düşüş beklentisinde yanıldığını kabul etti. Bitcoin'in 85 bin doları aşmasının ardından gelen paylaşımına Strategy'nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor da yanıt verdi.

Cowen, X hesabından yayımladığı gönderide "Yanıldım. Bahane üretmeyeceğim." ifadelerini kullandı. Eleştirileri hak ettiğini de belirten analist, daha önce Bitcoin'in mevcut piyasa döngüsündeki en düşük seviyesine henüz ulaşmamış olabileceğini savunuyordu.

BİTCOİN'DE EKİM AYINDA DİP BEKLİYORDU

Yükseliş öncesindeki tahmininde, geçmiş piyasa döngülerinde görülen fiyat hareketleri belirleyici olmuştu. Cowen, temmuzdaki değerlendirmesinde dip seviyenin yılın son çeyreğinde, büyük olasılıkla ekimde oluşmasını beklediğini belirtmişti. Bu senaryoyu 2014, 2018 ve 2022'deki hareketlerle ilişkilendirmişti.

8 Eylül'de ise Bitcoin'in dip seviyesinin henüz görülmemiş olmasına yüzde 65, geride kalmış olmasına yüzde 35 olasılık vermişti. Önceki ayı piyasalarını esas alan değerlendirmelerinde yaklaşık 53 bin dolar seviyesini öne çıkarmış, bazı senaryolarında 44 bin dolara kadar düşüş ihtimalini ele almıştı.

Bitcoin 70 bin doların ortalarına döndüğünde de ayı piyasasının sona erdiğini söylemek için erken olduğunu savunmuştu. 20 Eylül'deki değerlendirmesinde ise yükselişin beklediğinden uzun sürdüğünü kabul etti. Tahvil faizleri, enerji fiyatları ve dolardaki güçlenme, beklediği satış baskısını yaratmamıştı.

Cowen'in yanıldığını kabul ettiği paylaşım, Saylor'dan da karşılık buldu. Bitcoin alımlarıyla tanınan Strategy'nin başkanı, gönderiye "Tekrar hoş geldin." yanıtını verdi. İngilizce mesajındaki "back" sözcüğünün ilk harfi yerine Bitcoin simgesini kullandı.

Michael SaylorKripto ParaBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
18:41
Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı: İşte her şeyi başlatan o yazı
Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı: İşte her şeyi başlatan o yazı
17:33
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:34
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 18:53:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Bitcoin'de düşüş bekliyordu: 'Yanıldım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement