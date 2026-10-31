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Bitcoin'de ekim hesabı yine tutmadı

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Bitcoin\'de ekim hesabı yine tutmadı
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Bitcoin, yükselişlerle anılan ekim ayının son gününe yüzde 7'yi aşan kayıpla girdi. Binance saldırısının yarattığı baskıya teknoloji hisseleri ve altındaki satışlar da eşlik etti. Mevcut tablo korunursa Bitcoin, art arda ikinci ekimi düşüşle kapatacak.

CoinGlass verilerinde Bitcoin'in ay başından bu yana kaybı yüzde 7,30 düzeyinde bulunuyor. Eylül kapanışındaki yaklaşık 83 bin 554 dolara karşılık fiyat 77 bin 452 dolar civarında seyrediyor. Aylık kapanış henüz gerçekleşmediği için bu oran gün içindeki işlemlerle değişmeye devam ediyor.

EKİMDEKİ YÜKSELİŞ YETERLİ OLMADI

Bitcoin, 2013-2025 arasındaki 13 yılın 10'unda ekim ayını yükselişle tamamladı. Bu geçmiş, ekimin kripto piyasasında yükseliş beklentileriyle anılmasını sağladı. Ancak geçen yıl aynı ay yaklaşık yüzde 3,9 kayıpla sona ermişti.

Bu yılki düşüş mevcut düzeyde kalırsa Bitcoin, 2014'ten bu yana en zayıf ekim performansını kaydedecek. Art arda iki ekimin kayıpla tamamlanması da geçmiş yıllardaki olumlu sonuçların yeni bir yükselişi garanti etmediğini gösterecek.

Ayın son bölümündeki satışlar yalnızca kripto piyasasıyla sınırlı kalmadı. Nasdaq Composite endeksi cuma gününü yaklaşık yüzde 2,9 düşüşle kapattı. Teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarına ayırdığı yüksek tutarlar ve bu harcamaların kâra dönüşme hızı, yatırımcıların değerlendirdiği başlıca konular arasında yer aldı.

Altının ons fiyatı da 3 bin 900 doların altına gerilerken Brent petrolün varil fiyatı 117 doların üzerinde kapandı. Böylece hisse ve değerli metallerdeki kayıplara rağmen enerji fiyatları yükseldi. Bitcoin'deki baskı, farklı piyasalarda eş zamanlı satışların görüldüğü bir döneme denk geldi.

BİTCOİN'DE BASKI TEK BİR GELİŞMEYE BAĞLI DEĞİL

Kripto yatırım şirketi QCP, son değerlendirmesinde merkez bankalarının faiz politikasına ilişkin belirsizliği, teknoloji şirketlerinin yatırım harcamalarını ve Binance saldırısını birlikte ele aldı. Şirkete göre bu gelişmeler, piyasalarda varlık fiyatlarının yeniden değerlendirildiği bir dönem yarattı.

QCP, saldırı sonrasında yatırımcı pozisyonlarının istikrar kazanmaya başladığını da belirtti. Şirket bunu, olayın tüm kripto altyapısını etkileyen sistemik bir krizden çok Binance'e özgü bir sorun olarak değerlendirildiğine işaret eden bir gelişme olarak yorumladı. Bununla birlikte teknoloji şirketlerinin gelecek harcamalarına ve kârlılığına ilişkin açıklamaların önemini koruyacağını vurguladı.

Bu görünümde Bitcoin'in ekim ayını nasıl tamamlayacağı, takvimdeki geçmiş yükselişlerden çok son işlemlerdeki alım ve satış dengesine bağlı olacak. CoinGlass'ın UTC esaslı aylık dönemi, Türkiye saatiyle 1 Kasım saat 03.00'te tamamlanacak. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 77 bin 452 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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