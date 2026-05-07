Bitcoin\'de negatif fonlama serisi 68 güne ulaştı

Bitcoin çarşamba günü 82 bin doların üzerinde işlem görerek üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyattaki yükselişe rağmen vadeli işlem piyasasında savunmacı pozisyonlanma devam ediyor. K33 araştırma direktörü Vetle Lunde yeni raporunda 67 günlük serinin 2020'deki 63 günlük rekoru aştığını belirtti.

Lunde, "Tarihsel olarak süregelen negatif fonlama dönemleri genellikle piyasa diplerinde ortaya çıktı. Mevcut koşullar Bitcoin üzerinde olumlu yönde etki yaratma eğiliminde." dedi.

VADELİ İŞLEM VERİLERİ PİYASA PSİKOLOJİSİNİ YANSTIYOR

K33 verilerine göre negatif fonlama dönemlerinde Bitcoin alan yatırımcılar 30 günden 360 güne kadar tüm zaman dilimlerinde yüzde 83 ile yüzde 96 arasında kazanma oranı elde etti. Rastgele herhangi bir günde alım yapan yatırımcıların kazanma oranı ise yüzde 55 ile yüzde 70 arasında kaldı. Medyan ve ortalama getiriler de negatif fonlama ortamlarında rastgele alıma kıyasla 1,84 kat ile 6,27 kat arasında daha yüksek gerçekleşti.

Lunde, "Bu veriler mevcut ortamda Bitcoin almanın rastgele zamanlama stratejilerine kıyasla yukarı yönlü çok daha güçlü bir eğilime sahip olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Negatif fonlama rejimi zamanlama ve risk yönetimi açısından da avantaj sunuyor. Bu dönemlerde alım yapan yatırımcıların ortalama maksimum düşüşü tüm zaman dilimlerinde daha düşük kaldı ve yatırımın su altında geçirdiği ortalama süre azaldı.

Lunde analizin teknik bir kalıba değil, türev piyasadaki gerçek pozisyonlara dayandığını vurguladı. "Mevcut durumu yansıtan geçmiş rejimlerin tamamı yüksek kanaatle yatırım yapmak için çok cazip alanlar olduğunu kanıtladı. Bu analiz teknik bir kalıptan değil, türev piyasada gerçek yatırımcıların ödediği somut oranlardan türetildi." dedi.

Piyasadaki aşırı temkinli pozisyonlanma fiyat yükselişi devam ederse kısa pozisyon sıkışması (short squeeze) riskini artırıyor. Negatif fonlama oranları kısa pozisyon sahiplerinin uzun pozisyon sahiplerine ödeme yaptığını gösteriyor ve bu durum piyasanın düşüş beklentisine ağırlık verdiğine işaret ediyor.