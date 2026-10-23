Bitcoin\'de petrol baskısı büyüdü

Hafta içinde 85 bin dolara yaklaşan Bitcoin, son satış dalgasında yaklaşık 80 bin 989 dolara kadar geriledi. Ethereum da 2 bin 400 doların altına çekildi. Kripto paralardaki kayıplar, ABD borsalarında teknoloji hisselerinin baskı altında kaldığı işlem seansına eşlik etti.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Petrolün varil fiyatının 110 doların üzerine çıkması, enerji maliyetlerinin enflasyonu yeniden besleyebileceği kaygısını güçlendirdi. Orta Doğu'daki çatışmalar ve arz kesintisi riski, yatırımcıların riskli varlıklara yaklaşımını etkiledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakere yürütülmediğini söylemesi ve yeni askerî adım ihtimalini gündemde tutması da piyasalardaki tedirginliği artırdı. Wall Street açılışındaki kayıplar bir noktada S&P 500'de yüzde 1,3'e, Nasdaq Composite'te yüzde 2,3'e ulaştı.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri yüksek tutması veya yeniden artırması ihtimaline ilişkin endişeleri canlı tutuyor. Bu durum, Bitcoin'in toparlanmasını destekleyecek daha elverişli finansman koşullarının oluşmasını zorlaştırabilir.

BİTCOİN'DE 81 BİN 300 DOLAR İZLENİYOR

Kripto borsası Bitfinex'in araştırma birimi Bitfinex Alpha, son değerlendirmesinde Bitcoin için 81 bin 300 ile 84 bin 400 dolar arasında bir işlem aralığına işaret etti. Analistler, 28 Ekim'deki Fed faiz kararına kadar bu dar aralığın önemini koruyabileceğini belirtti.

Değerlendirmeye göre makroekonomik baskının sürmesi ve fiyatın 81 bin 300 dolar altında kapanış yapması, 15 Ekim'de görülen 79 bin 821 doların yeniden sınanması riskini artırabilir. Son düşüşte bu eşiğin altına inilmesi, analistlerin aradığı kapanış koşulunun tek başına gerçekleştiği anlamına gelmiyor.

Yukarı yönde ise 84 bin 400 dolar öne çıkıyor. Bitfinex Alpha, Bitcoin ETF'lerine yönelik talebin sürmesini ve kaldıraç göstergelerinin istikrarlı kalmasını bu seviyenin aşılmasını destekleyebilecek unsurlar arasında sayıyor. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 81 bin 473 dolardan, Ethereum ise 2 bin 399 dolardan işlem görüyor.