Bitcoin'de petrol baskısı büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bitcoin'de petrol baskısı büyüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitcoin\'de petrol baskısı büyüdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, petrol fiyatlarının yükselmesi ve Orta Doğu'daki gerilimin yeniden öne çıkmasıyla 81 bin doların altını gördü. Ardından sınırlı toparlanan fiyat, önceki yükselişin önemli bölümünü geri verdi. Piyasada gözler yeniden 80 bin dolar çevresine döndü.

Hafta içinde 85 bin dolara yaklaşan Bitcoin, son satış dalgasında yaklaşık 80 bin 989 dolara kadar geriledi. Ethereum da 2 bin 400 doların altına çekildi. Kripto paralardaki kayıplar, ABD borsalarında teknoloji hisselerinin baskı altında kaldığı işlem seansına eşlik etti.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Petrolün varil fiyatının 110 doların üzerine çıkması, enerji maliyetlerinin enflasyonu yeniden besleyebileceği kaygısını güçlendirdi. Orta Doğu'daki çatışmalar ve arz kesintisi riski, yatırımcıların riskli varlıklara yaklaşımını etkiledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakere yürütülmediğini söylemesi ve yeni askerî adım ihtimalini gündemde tutması da piyasalardaki tedirginliği artırdı. Wall Street açılışındaki kayıplar bir noktada S&P 500'de yüzde 1,3'e, Nasdaq Composite'te yüzde 2,3'e ulaştı.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri yüksek tutması veya yeniden artırması ihtimaline ilişkin endişeleri canlı tutuyor. Bu durum, Bitcoin'in toparlanmasını destekleyecek daha elverişli finansman koşullarının oluşmasını zorlaştırabilir.

BİTCOİN'DE 81 BİN 300 DOLAR İZLENİYOR

Kripto borsası Bitfinex'in araştırma birimi Bitfinex Alpha, son değerlendirmesinde Bitcoin için 81 bin 300 ile 84 bin 400 dolar arasında bir işlem aralığına işaret etti. Analistler, 28 Ekim'deki Fed faiz kararına kadar bu dar aralığın önemini koruyabileceğini belirtti.

Değerlendirmeye göre makroekonomik baskının sürmesi ve fiyatın 81 bin 300 dolar altında kapanış yapması, 15 Ekim'de görülen 79 bin 821 doların yeniden sınanması riskini artırabilir. Son düşüşte bu eşiğin altına inilmesi, analistlerin aradığı kapanış koşulunun tek başına gerçekleştiği anlamına gelmiyor.

Yukarı yönde ise 84 bin 400 dolar öne çıkıyor. Bitfinex Alpha, Bitcoin ETF'lerine yönelik talebin sürmesini ve kaldıraç göstergelerinin istikrarlı kalmasını bu seviyenin aşılmasını destekleyebilecek unsurlar arasında sayıyor. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 81 bin 473 dolardan, Ethereum ise 2 bin 399 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaOrta DoğuBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Altında sert düşüş Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed’de Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de
Çapa’daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
Trakya’da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul’a ulaşabilir Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir
11:58
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
11:52
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
11:48
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
11:20
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 12:30:57. #7.12#
SON DAKİKA: Bitcoin'de petrol baskısı büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei