Bitcoin'de sakinlik uzadıkça risk artıyor - Son Dakika
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Bitcoin'de sakinlik uzadıkça risk artıyor

Bitcoin\'de sakinlik uzadıkça risk artıyor
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Bitcoin dar bir bantta sıkışıp oynaklığı altı ayın en düşüğüne indirdi. Analize göre bu sessizlik, geçmişte olduğu gibi sert bir fiyat hareketinin habercisi olabilir.

Fiyattaki bu durgunlukla birlikte işlem hacmi de düştü ve Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyeye doğru gidiyor. Bir araştırma şirketinin verilerine göre bu yıl ocak ayında da Bitcoin, aralığın ikinci yarısından beri 86 bin ile 90 bin dolar arasındaki dar bir banda sıkışmıştı. O dönemde günlük işlem hacmi ortalama 5,1 milyar dolara gerilemişti. Bu ay ise aynı rakam 2,2 milyar dolara kadar indi.

Sonrasında yaşananlar ise dikkat çekici. İlerleyen haftalarda oynaklık arttı, fiyat ocak ortasında 98 bin dolara yaklaştı, ardından şubat başında 60 bin dolar dolayına geriledi. İşlem hacmi de bu süreçte yükseldi. Oynaklık döngüsel biçimde hareket ediyor. Uzun süren sakin dönemler çoğu zaman bir yöne doğru sert bir hareketten önce geliyor. Sıkıştırılmış bir yay gibi, piyasa ne kadar sıkışırsa açığa çıkışı da o kadar güçlü olabiliyor.

BOLLINGER BANTLARI OCAK'TAN BU YANA EN DAR ARALIKTA

Bu tabloyu görmek için Bitcoin'in Bollinger bantlarına bakmak yeterli. Kripto paranın fiyatının iki standart sapma üzerine ve altına çizilen bu çizgiler, fiyatın günlük salınımının, yani oynaklığın boyutunu ölçüyor. İki bant arasındaki mesafe şu anda ocak ayından bu yana en dar seviyesinde bulunuyor.

Bollinger bantları bu kadar daraldığında momentum işlemleri kuruyor ve bant içinde işlem yapanlar yalnızca küçük fiyat hareketleriyle yetinmek zorunda kalıyor. Daha büyük dalgalanmalardan beslenen yatırımcılar için ise piyasa adeta iş birliği yapmayı reddediyor. Alt panelde yer alan Bollinger bant genişliği göstergesi 5,66 puana kadar geriledi.

YÖN BELİRSİZ AMA SESSİZLİK GEÇİCİ

Bitcoin'in fiyat hareketi en az 2018'den bu yana bu döngüsel oynaklık örüntüsünü büyük ölçüde yansıtıyor. Zamanlaması kesin olarak öngörülemese de mevcut sıkışmanın ardından belirleyici bir hamle gelmesi olası görünüyor. Kırılımın yönü ise hiçbir zaman garanti değil. Bu da hareketin her iki yöne de gelişebileceği anlamına geliyor. Ancak sessizliğin kendisi genellikle geçici oluyor. Durgunluk ne kadar uzun sürerse, sonunda gelecek kırılım da o kadar güçlü olabiliyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin'de sakinlik uzadıkça risk artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin'de sakinlik uzadıkça risk artıyor - Son Dakika
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