Bitcoin'de satış baskısı yeniden arttı - Son Dakika
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Bitcoin'de satış baskısı yeniden arttı

Bitcoin\'de satış baskısı yeniden arttı
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Bitcoin, pazartesi günü 79 bin 427 dolara kadar yükseldikten sonra kazancını geri vererek 76 bin 862 dolara indi. CLARITY yasasının bu yıl kabul edilme ihtimalinin Polymarket'te yarıya düşmesi, 78-80 bin dolar aralığındaki dirençle birleşerek satış baskısını artırdı.

Bitcoin salı günü gece yarısından itibaren yüzde 1,7 geriledi. Fiyat, 4 Eylül'de görülen 82 bin 284 dolarlık aylık zirvenin yüzde 6,6 altında kaldı. Pazartesi günkü yükselişin tamamen geri verilmesi, 80 bin dolar çevresindeki satış bölgesinin henüz aşılamadığını gösterdi.

Satış kripto piyasasının geneline yayıldı. Ethereum yüzde 1,6 düşerek 2 bin 474 dolara, Solana ise yüzde 2 kayıpla 100 dolar civarına indi. CoinDesk 100 endeksindeki 100 varlığın 92'si gerilerken endeks yüzde 1,6 değer kaybetti. Aynı saatlerde ABD hisse vadeli işlemlerinin yükselmesi, baskının geleneksel piyasalardan çok kriptoya özgü kaldığına işaret etti.

CLARITY İHTİMALİ BİR GÜNDE YARIYA İNDİ

Polymarket'te CLARITY yasasının 2026'da yürürlüğe gireceğine verilen ihtimal pazartesi günü yüzde 34'e çıktıktan sonra yüzde 17'ye düştü. Gerilemede Demokratların Cumhuriyetçilerin hafta sonunda sunduğu taslağı reddederek karşı teklif hazırlaması etkili oldu.

Taraflar arasındaki temel anlaşmazlık piyasa yapısı hükümlerinden çok kamu görevlilerinin kripto varlıklarına uygulanacak etik kurallar üzerinde yoğunlaşıyor. Senato, tasarının görüşülmesine geçilmesini sağlayacak usul önergesini salı günü Türkiye saatiyle 21.15'te oylayacak. Önergenin kabul edilmesi için 60 oy gerekiyor.

Oylamanın kabul edilmesi tasarının doğrudan yasalaşması anlamına gelmiyor. Böyle bir sonuç CLARITY'nin Senato Genel Kurulunda tartışılmasının önünü açacak. Önergenin reddedilmesi ise piyasa yapısı düzenlemesini kasım ayındaki ara seçimlerin sonrasına bırakabilir.

Vadeli işlem verileri yatırımcıların sonuç öncesinde risk azalttığını gösterdi. Kripto piyasasındaki toplam açık pozisyon 24 saatte yüzde 1 düşerek 135 milyar dolara inerken işlem hacmi yüzde 54 artışla 207 milyar dolara çıktı. Mevcut pozisyonların yeni işlemlerden daha hızlı kapatılması, yatırımcıların oylama öncesinde temkinli davrandığına işaret etti.

BİTCOİN'İN ÖNÜNDE 78-80 BİN DOLAR DİRENCİ VAR

Bitcoin'in ağustos sonundaki yükselişi, Beyaz Saray'daki kripto buluşması ile ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarını büyütmesinin ardından hız kazanmıştı. Fiyat eylül başında 81 bin doların üzerine çıktı, fakat yükseliş 78-80 bin dolar bölgesinde kalıcı olamadı.

Teknik görünümde bu aralık kısa vadeli yön açısından ilk engel olarak öne çıkıyor. Bitcoin'in yeniden güç kazanması için 80 bin doların üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Bu bölgenin aşılamaması yatay hareketin sürmesine veya satış baskısının yeniden artmasına yol açabilir.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararıyla fiyat üzerindeki ikinci baskıyı oluşturuyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın faizin sabit tutulmasını destekleyebileceğini belirtmesi eylül başındaki yükselişi güçlendirmişti. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyona ilişkin daha sert mesajları ise faiz artırımı beklentisini yeniden öne çıkardı.

Faizlerin yükselmesi dolar ve tahvil getirilerini destekleyerek Bitcoin gibi riskli varlıklara yönelik talebi sınırlayabilir. Bu nedenle kısa vadeli görünümde CLARITY oylamasının sonucu ile 78-80 bin dolar direnci birlikte izlenecek. Fiyatın bu bölgeyi geri alamaması durumunda 70 bin doların altına yönelik düzeltme ihtimali yeniden gündeme gelebilir.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'de satış baskısı yeniden arttı - Son Dakika

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