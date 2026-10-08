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Bitcoin'de yeni alımlar güç kazanamadı

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Bitcoin\'de yeni alımlar güç kazanamadı
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Bitcoin'de son yükselişin ardından gelen geri çekilme, yeni alımların gücünü yeniden gündeme taşıdı. Glassnode'a göre piyasaya giren yeni sermaye, zincir üstündeki değer artışının gerisinde kaldı. Düşük işlem hacmi ve kısa vadeli yatırımcıların kâr arayışı toparlanmayı zorlaştırıyor.

Glassnode'un 7 Ekim tarihli raporunda, 5 Ekim'e kadar olan 30 günde yeni para girişini izlemek için kullanılan göstergelerin toplamı yaklaşık 4,9 milyar dolar olarak hesaplandı. ABD'deki spot Bitcoin fonlarının akışları, stablecoin büyümesi ve şirketlerin kripto hazine alımlarını kapsayan ölçüm, piyasaya gelen yeni sermayenin sınırlı kaldığına işaret ediyor.

Aynı dönemde Bitcoin'in gerçekleşmiş piyasa değeri yaklaşık 12,8 milyar dolar arttı. Her Bitcoin'i zincir üzerinde son hareket ettiği fiyatla değerleyen bu gösterge, mevcut piyasa değerinden farklı hesaplanıyor. Glassnode'a göre yeni para, artışın yüzde 40'ından azını açıklıyor. Geri kalan bölümde, piyasada zaten bulunan sermayeyle Bitcoin'in daha yüksek fiyatlardan el değiştirmesi etkili oluyor.

YÜKSELİŞE İŞLEM HACMİ EŞLİK ETMEDİ

Raporda spot borsalar ile ABD'deki spot Bitcoin fonlarının toplam işlem hacmi, yedi günlük ortalamada günlük yaklaşık 6,8 milyar dolar olarak verildi. Bu tutar, Ocak 2024'ten bu yana işlem günlerinin yaklaşık yüzde 90'ında görülen hacmin altında kaldı.

Bitcoin'in 4 Ekim'de 85 bin doların üzerinde kapanması da işlem yoğunluğunu belirgin biçimde artırmadı. Glassnode, o günkü hacmin olağan bir pazar gününün yaklaşık yarısı düzeyinde olduğunu belirtti. Şirkete göre spot hacmin yeniden artması, alıcıların daha güçlü biçimde piyasaya döndüğünün ilk işaretlerinden biri olacak.

Fiyat yükselirken kısa vadeli yatırımcıların borsalara gönderdiği kârlı Bitcoin miktarı da öne çıktı. Rapora göre 4 Ekim'deki borsa girişlerinin yaklaşık yüzde 86'sını, Bitcoin'i 155 günden kısa süredir tutan yatırımcıların kârda taşıdığı varlıklar oluşturdu. Son bir yılın en yüksek payına ulaşan bu hareket, olası satış baskısını gösteriyor. Borsaya transfer yapılması, varlıkların tamamının satıldığı anlamına gelmiyor.

TOPARLANMA İÇİN YENİ TALEP ARANIYOR

Glassnode'un 7 Ekim tarihli Binance emir defteri incelemesinde en büyük alım emirleri 81 bin-81 bin 250 dolar aralığında yoğunlaştı. Raporda 81 bin 700-83 bin 300 dolar bölgesinde de kaldıraçlı pozisyonların zorunlu kapanabileceği bir yoğunluk tespit edildi. Böyle bir kapanma dalgası, düşüş sırasında satışları artırabilir.

Yukarı yönde ise şirket, 85 bin 500 doların üzerinde kalıcı bir kapanışı haftanın kaybedilen seviyesinin geri kazanılması açısından önemli görüyor. Bu hareketin artan spot hacim ve fon alımlarıyla desteklenmesi, toparlanmanın daha geniş bir talebe dayandığını gösterebilir. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 82 bin 600 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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