Lider kripto para Bitcoin (BTC), pazar günü 61 bin 500 dolara kadar yükselerek cumartesi gördüğü 60 bin 800 dolarlık zirveyi aştı. Böylece her günün zirvesinin bir önceki günden düşük kaldığı 18 günlük rekor seri sona erdi.

Pazar günkü dip de cumartesinin dibinin üzerinde kaldı. Bitcoin hafta sonu 55 bin 100 dolara kadar gerilemişti ve bu seviye eylüldeki zirvesinin yüzde 37 altındaydı.

QCP TOPARLANMAYA TEMKİNLİ BAKIYOR

Bu gelişme, satıcıların kontrolü kaybetmeye başladığını ve düşüşün gücünü yitirdiğini gösteren ilk olumlu yapısal değişim olarak görülüyor. Yine de bunun yalnızca bir ön sinyal olduğu vurgulanıyor.

Benzer serilerin ardından 60 günlük getiriler karışık seyretti ve daha çok düşüş yönünde ağırlık taşıdı. Yeni bir yükseliş için spot ETF'lere ve stablecoinlere yeniden para girmesi gerekiyor.

Kripto yatırım şirketi QCP de toparlanmayı "temkinli" buluyor. QCP'ye göre kalıcı bir yükseliş için teknoloji hisselerinin dengelenmesi, ETF girişlerinin istikrar kazanması ve opsiyon piyasasındaki gerginliğin azalması gerekiyor.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 17-20 Kasım'da yaklaşık 1,8 milyar dolar çıktı. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan yalnız perşembe ve cuma toplam yaklaşık 1,09 milyar dolar çekildi.

HAFTALIK GRAFİKTE YEDİNCİ KIRMIZI MUM

Haftalık grafikte ise tablo hâlâ zayıf. Bitcoin haftayı 61 bin 100 dolar civarında kapatarak üst üste yedinci kez haftayı açılışının altında bitirdi, bu seri daha önce yalnızca 2015 ve 2022'deki ayı piyasalarında görülmüştü.

Seri 5 Ekim'de yaklaşık 86 bin 500 dolardan başladı ve Bitcoin bu sürede yaklaşık yüzde 29 değer kaybetti. Aynı dönemde kripto piyasasının toplam değerinden yaklaşık 860 milyar dolar silindi.

Bitcoin kasımda yüzde 21 düşüşle Haziran 2022'den bu yana en kötü ayına doğru ilerliyor. Analist Michaël van de Poppe, 61 bin doların üzerindeki haftalık kapanışı "makul" bir başlangıç olarak gördü. Olası tepki yükselişinde 66 ile 75 bin dolar bandını direnç olarak işaret ediyor.

Piyasanın gözü şimdi 60 bin dolarlık destekte ve çarşamba açıklanacak ABD enflasyon verisinde. Yayım sırasında Bitcoin 61 bin 100 dolardan işlem görüyor.