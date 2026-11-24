Michael Saylor'ın şirketi Strategy'nin yaklaşık 35,7 milyar dolarlık piyasa değeri, elindeki 851 bin 305 Bitcoin'in (BTC) yaklaşık 51 milyar dolarlık değerinin altında kaldı. Basit piyasa değeri hesabıyla yatırımcılar hisse alırken her 1 dolarlık Bitcoin için yaklaşık 0,70 dolar ödüyor.

Strategy'nin hisseleri 10 Kasım'da 121,07 dolardan işlem görüyordu, 23 Kasım'ı 84,40 dolardan kapattı ve iki haftadan kısa sürede yüzde 30 değer kaybetti. Piyasa değerinin Bitcoin varlığına oranını gösteren mNAV da yeniden 1'in altına indi.

BİTCOİN'E YALNIZ 29,6 MİLYON DOLAR GİTTİ

Strategy 16-22 Kasım haftasında yaklaşık 1,93 milyon hisse satarak net 176,7 milyon dolar topladı. Bu paranın yalnız 29,6 milyon doları 457 Bitcoin alımına giderken yaklaşık 147 milyon doları tercihli hisse geri alımına ayrıldı.

Şirket tercihli hisse geri alım yetkisini 3 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkardı ve bu yetkinin 1,12 milyar dolarlık kısmı henüz kullanılmadı. Ayrıca 1 milyar dolarlık ayrı bir hisse geri alım programı bulunuyor.

ZARAR 12,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Şirketin son resmî bildirimine göre elindeki Bitcoin'lerin ortalama maliyeti yaklaşık 75 bin 400 dolar, toplam maliyet ise 64,23 milyar dolar. Bitcoin'in 60 bin dolar civarında işlem görmesiyle şirket Bitcoin başına yaklaşık 15 bin dolar, toplamda 12,9 milyar dolar gerçekleşmemiş zarar taşıyor.

Hisse değeri Bitcoin varlığının altındayken yeni hisse satmak ortakların Bitcoin payını artırmak yerine sulandırıyor. Saylor ise "Kurtarılmaya ihtiyacımız yok." dedi.

Teknik analist Aksel Kibar, olumsuz formasyonun tamamlanması halinde hissenin 23 dolara kadar düşebileceğini söyledi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 5,3 değer kaybeden Bitcoin 60 bin 300 dolardan işlem görüyor.