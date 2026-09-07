Bitcoin'deki sessizlik neyin habercisi? - Son Dakika
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Bitcoin'deki sessizlik neyin habercisi?

Bitcoin\'deki sessizlik neyin habercisi?
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Bitcoin günlerdir 80 bin doları kararlı biçimde aşmakta zorlanırken opsiyon yatırımcıları yaklaşan kritik verilere rağmen sert bir fiyat hareketinden kaygılı görünmüyor. QCP Capital'in analizine göre Bitcoin'de 18 gün vadeli başa baş opsiyonların örtük volatilitesi, ABD enflasyon raporu ve ardından gelecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına karşın yüzde 37-38 aralığında kaldı.

Geçen hafta kısa süre 82 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, ardından 80 bin doların hemen altına çekildi. Kripto para yalnızca birkaç bin dolarlık kısa süreli bir düzeltme yaşadı ve haftanın büyük bölümünde 80 bin dolar çevresinde kaldı.

DÜŞÜK VOLATİLİTE YÖN DEĞİL BEKLEYİŞ ANLAMINA GELİYOR

QCP analistlerine göre volatilitedeki bu sıkışma, güçlü bir yön beklentisinden çok ek bilgi bekleyen bir piyasaya işaret ediyor. Bu temkinli görünüm, geçen hafta açıklanan ağustos istihdam verilerinden sonra da bozulmadı. ABD'de tarım dışı istihdam, 55 binlik beklentinin yaklaşık üç katı olan 162 bin kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 4,1'de kaldı, ortalama saatlik kazanç ise aylık yüzde 0,3 arttı. Veri, ABD ekonomisinin dirençli kaldığı savını güçlendirdi ve dikkati yeniden enflasyona ve Fed'in bir sonraki adımına çevirdi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar 15-16 Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına yüzde 58 ihtimal veriyor. UBS, Warsh'ın ağustos sonundaki konuşması ve güçlü istihdam verilerinin ardından faiz beklentisini şahin yönde değiştirdi. Daha önce bu yıl faiz değişikliği beklemeyen kurum, Fed'in hem eylülde hem aralıkta faiz artıracağını öngörüyor.

TÜFE PİYASANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR

Bir sonraki büyük sınav, ağustos enflasyon verileriyle gelecek. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) 10 Eylül'de ilk sinyali verecek. Piyasaların daha yakından izleyeceği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise 11 Eylül'de açıklanacak. TÜFE verisi yaklaşan Fed kararına ilişkin beklentileri belirgin biçimde değiştirebilir. Beklentiden yüksek bir okuma, Fed'e faiz artırımı için daha fazla alan tanıyabilir. Böyle bir sonuç tahvil faizlerini yükselterek Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde ek baskı yaratabilir.

Enflasyon riski, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden başlaması ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle daha da öne çıktı. Brent petrol pazartesi günü varil başına 100 dolara yaklaştı. Yükselen enerji maliyetleri, büyük merkez bankalarının faiz artıracağı yönündeki beklentileri de güçlendirdi. Beklentiden düşük bir TÜFE ise Fed üzerindeki baskıyı azaltabilir ve Bitcoin'in 82 bin doları aşmasını kolaylaştırabilir. QCP analistleri her iki yönde de sert bir kırılım beklemiyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'deki sessizlik neyin habercisi? - Son Dakika

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